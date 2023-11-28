Суд изменил меру пресечения главе управления миграции УМВД ХМАО, обвиненной во взяточничестве

Суд уменьшил срок ареста главе управления миграции УМВД ХМАО Оксане Семеновой

28 ноября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Суд уменьшил главе управления миграции ХМАО Оксане Семеновой срок пребывания под стражей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд изменил меру пресечения главе управления миграции УМВД ХМАО Оксане Семеновой, которую подозревают в получении взяток. Официальная страница судов Югры в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что апелляция уменьшила срок ее пребывания под стражей на один день. «Суд первой инстанции постановил избрать начальнику управления по вопросам миграции УМВД России по ХМАО Семеновой меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 декабря 2023 года. В связи с тем, что суд первой инстанции допустил нарушения уголовно-процессуального закона, то в порядке апелляционной инстанции суд ХМАО избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря 2023 года», — указано в публикации. При выборе меры пресечения суд учел влиятельность Семеновой. Вынося решение, судья постарался предотвратить ситуации, которые будут препятствовать дальнейшему расследованию: уклонение обвиняемой от суда и следствия или давление на свидетелей. Ранее URA.RU писало, что начальника миграционного управления полиции ХМАО Оксану Семенову заподозрили в в получении взяток за покровительство и выдачу патентов мигрантам. К расследованию подключилось Управление ФСБ по Тюменской области.

Суд изменил меру пресечения главе управления миграции УМВД ХМАО Оксане Семеновой, которую подозревают в получении взяток. Официальная страница судов Югры в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что апелляция уменьшила срок ее пребывания под стражей на один день. «Суд первой инстанции постановил избрать начальнику управления по вопросам миграции УМВД России по ХМАО Семеновой меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 декабря 2023 года. В связи с тем, что суд первой инстанции допустил нарушения уголовно-процессуального закона, то в порядке апелляционной инстанции суд ХМАО избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря 2023 года», — указано в публикации. При выборе меры пресечения суд учел влиятельность Семеновой. Вынося решение, судья постарался предотвратить ситуации, которые будут препятствовать дальнейшему расследованию: уклонение обвиняемой от суда и следствия или давление на свидетелей. Ранее URA.RU писало, что начальника миграционного управления полиции ХМАО Оксану Семенову заподозрили в в получении взяток за покровительство и выдачу патентов мигрантам. К расследованию подключилось Управление ФСБ по Тюменской области.