Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

28 ноября 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, Боярскому стало плохо 27 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актера Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом. Об этом стало известно журналистам газеты 78.ru. «Советского и российского актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом», — пишут журналисты. Актеру стало плохо 27 ноября, его оставили в реанимации на сутки. Врачам удалось стабилизировать состояние Боярского, сейчас он находится в обычной палате. Ранее Боярский заявил о готовности завершить актерскую карьеру. Он объяснил это тем, что теперь ему нравится сидеть дома, играть с внуками и ездить куда-нибудь отдыхать с женой и детьми. Обновлено в 18:50 по мск: Пиар-менеджер Михаила Боярского Надежда Дуванова опровергла информацию о его госпитализации с инфарктом. Она заявила Daily Storm, что с артистом «все хорошо». Обновлено в 19:08 по мск: Сын Боярского Сергей подтвердил госпитализацию отца. Он добавил, что актер сейчас чувствует себя неплохо.

Актера Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом. Об этом стало известно журналистам газеты 78.ru. «Советского и российского актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом», — пишут журналисты. Актеру стало плохо 27 ноября, его оставили в реанимации на сутки. Врачам удалось стабилизировать состояние Боярского, сейчас он находится в обычной палате. Ранее Боярский заявил о готовности завершить актерскую карьеру. Он объяснил это тем, что теперь ему нравится сидеть дома, играть с внуками и ездить куда-нибудь отдыхать с женой и детьми. Обновлено в 18:50 по мск: Пиар-менеджер Михаила Боярского Надежда Дуванова опровергла информацию о его госпитализации с инфарктом. Она заявила Daily Storm, что с артистом «все хорошо». Обновлено в 19:08 по мск: Сын Боярского Сергей подтвердил госпитализацию отца. Он добавил, что актер сейчас чувствует себя неплохо.