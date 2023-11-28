Актера Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом. Об этом стало известно журналистам газеты 78.ru.
«Советского и российского актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом», — пишут журналисты. Актеру стало плохо 27 ноября, его оставили в реанимации на сутки. Врачам удалось стабилизировать состояние Боярского, сейчас он находится в обычной палате.
Ранее Боярский заявил о готовности завершить актерскую карьеру. Он объяснил это тем, что теперь ему нравится сидеть дома, играть с внуками и ездить куда-нибудь отдыхать с женой и детьми.
Обновлено в 18:50 по мск:
Пиар-менеджер Михаила Боярского Надежда Дуванова опровергла информацию о его госпитализации с инфарктом. Она заявила Daily Storm, что с артистом «все хорошо».
Обновлено в 19:08 по мск:
Сын Боярского Сергей подтвердил госпитализацию отца. Он добавил, что актер сейчас чувствует себя неплохо.
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