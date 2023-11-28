Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом

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Форум ОНФ, второй день. Москва, боярский михаил
По предварительным данным, Боярскому стало плохо 27 ноября Фото:

Актера Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом. Об этом стало известно журналистам газеты 78.ru.

«Советского и российского актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом», — пишут журналисты. Актеру стало плохо 27 ноября, его оставили в реанимации на сутки. Врачам удалось стабилизировать состояние Боярского, сейчас он находится в обычной палате.

Ранее Боярский заявил о готовности завершить актерскую карьеру. Он объяснил это тем, что теперь ему нравится сидеть дома, играть с внуками и ездить куда-нибудь отдыхать с женой и детьми.

Обновлено в 18:50 по мск:

Пиар-менеджер Михаила Боярского Надежда Дуванова опровергла информацию о его госпитализации с инфарктом. Она заявила Daily Storm, что с артистом «все хорошо».

Обновлено в 19:08 по мск:

Сын Боярского Сергей подтвердил госпитализацию отца. Он добавил, что актер сейчас чувствует себя неплохо.

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Актера Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом. Об этом стало известно журналистам газеты 78.ru. «Советского и российского актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом», — пишут журналисты. Актеру стало плохо 27 ноября, его оставили в реанимации на сутки. Врачам удалось стабилизировать состояние Боярского, сейчас он находится в обычной палате. Ранее Боярский заявил о готовности завершить актерскую карьеру. Он объяснил это тем, что теперь ему нравится сидеть дома, играть с внуками и ездить куда-нибудь отдыхать с женой и детьми. Обновлено в 18:50 по мск: Пиар-менеджер Михаила Боярского Надежда Дуванова опровергла информацию о его госпитализации с инфарктом. Она заявила Daily Storm, что с артистом «все хорошо». Обновлено в 19:08 по мск: Сын Боярского Сергей подтвердил госпитализацию отца. Он добавил, что актер сейчас чувствует себя неплохо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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