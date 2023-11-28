Путин констатировал снижение детской смертности до рекордно низкого уровня

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Путин отметил важность повышения качества и доступности медицинской помощи матери и ребенку Фото:

Уровень детской смертности в России уменьшился до рекордных показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«За последние 10 лет нам удалось почти в два раза снизить младенческую смертность. Детская смертность — от 0 до 17 лет — также сократилась более чем в два раза. Сейчас данный показатель по младенческой смертности находится на исторически минимальных значениях», — сообщил он на церемонии открытия новых медучреждений в нескольких регионах. Трансяляция ведется на телеканале «Россия-24».

В августе 2023 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране на 12,9% снизились показатели смертности за первое полугодие по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В сентябре Росстат отчитался о снижении рождаемости в 2023 году.

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Уровень детской смертности в России уменьшился до рекордных показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «За последние 10 лет нам удалось почти в два раза снизить младенческую смертность. Детская смертность — от 0 до 17 лет — также сократилась более чем в два раза. Сейчас данный показатель по младенческой смертности находится на исторически минимальных значениях», — сообщил он на церемонии открытия новых медучреждений в нескольких регионах. Трансяляция ведется на телеканале «Россия-24». В августе 2023 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране на 12,9% снизились показатели смертности за первое полугодие по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В сентябре Росстат отчитался о снижении рождаемости в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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