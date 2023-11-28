Путин констатировал снижение детской смертности до рекордно низкого уровня

Уровень детской смертности в России уменьшился до рекордных показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«За последние 10 лет нам удалось почти в два раза снизить младенческую смертность. Детская смертность — от 0 до 17 лет — также сократилась более чем в два раза. Сейчас данный показатель по младенческой смертности находится на исторически минимальных значениях», — сообщил он на церемонии открытия новых медучреждений в нескольких регионах. Трансяляция ведется на телеканале «Россия-24».
В августе 2023 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране на 12,9% снизились показатели смертности за первое полугодие по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В сентябре Росстат отчитался о снижении рождаемости в 2023 году.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.