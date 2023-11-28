В Грузии испугались санкций против России

Депутат Мдинарадзе: введение санкций против России навредит Грузии

29 ноября 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

В Грузии опасаются санкций против РФ Фото: Сергей Заикин © URA.RU Введение санкций против России навредит самой Грузии. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», депутат парламента Мамука Мдинарадзе. «Введение санкций против России является самообманом и введением санкций против граждан Грузии. Мы не собираемся вводить санкции против граждан Грузии. На словах будет выглядеть, якобы против России ввели санкции, но на самом деле санкции будут введены против граждан Грузии», — передает ТАСС слова Мдинарадзе. Мдинарадзе подчеркнул, что доля грузинской продукции в российском импорте составляет всего лишь 0,3%. Он добавил, что антироссийские санкции нанесут вред, прежде всего экономике Грузии, а Россия их даже не заметит. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 25 февраля 2022 года, что Тбилиси не присоединится к западным санкциям, введенным против России в связи с ее военной спецоперацией на Украине, передает Pravda.ru .

Введение санкций против России навредит самой Грузии. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», депутат парламента Мамука Мдинарадзе. «Введение санкций против России является самообманом и введением санкций против граждан Грузии. Мы не собираемся вводить санкции против граждан Грузии. На словах будет выглядеть, якобы против России ввели санкции, но на самом деле санкции будут введены против граждан Грузии», — передает ТАСС слова Мдинарадзе. Мдинарадзе подчеркнул, что доля грузинской продукции в российском импорте составляет всего лишь 0,3%. Он добавил, что антироссийские санкции нанесут вред, прежде всего экономике Грузии, а Россия их даже не заметит. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 25 февраля 2022 года, что Тбилиси не присоединится к западным санкциям, введенным против России в связи с ее военной спецоперацией на Украине, передает Pravda.ru.