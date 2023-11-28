28 ноября 2023

Рябков рассказал о перспективах вооруженного конфликта между РФ и НАТО

Рябков: от НАТО зависит эскалация военного конфликта с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия готова защищать свои национальные интересы, считает Сергей Рябков Фото:

Вооруженный конфликт между Россией и НАТО не исключен, а его эскалация полностью зависит действий Североатлантического альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Это [вооруженный конфликт между РФ и НАТО] зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — передает слова Сергея Рябкова газета «Известия».

По его словам, отношения между Россией и НАТО не восстановятся в обозримой перспективе. «Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение», — отметил замминистра иностранных дел РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад собирается расчленить и ограбить Россию. Он добавил, что битва России за суверенитет и за справедливость носит национально-освободительный характер.

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Вооруженный конфликт между Россией и НАТО не исключен, а его эскалация полностью зависит действий Североатлантического альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Это [вооруженный конфликт между РФ и НАТО] зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — передает слова Сергея Рябкова газета «Известия». По его словам, отношения между Россией и НАТО не восстановятся в обозримой перспективе. «Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение», — отметил замминистра иностранных дел РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад собирается расчленить и ограбить Россию. Он добавил, что битва России за суверенитет и за справедливость носит национально-освободительный характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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