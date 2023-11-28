Рябков рассказал о перспективах вооруженного конфликта между РФ и НАТО

Рябков: от НАТО зависит эскалация военного конфликта с Россией

29 ноября 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

Россия готова защищать свои национальные интересы, считает Сергей Рябков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вооруженный конфликт между Россией и НАТО не исключен, а его эскалация полностью зависит действий Североатлантического альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Это [вооруженный конфликт между РФ и НАТО] зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — передает слова Сергея Рябкова газета «Известия». По его словам, отношения между Россией и НАТО не восстановятся в обозримой перспективе. «Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение», — отметил замминистра иностранных дел РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад собирается расчленить и ограбить Россию. Он добавил, что битва России за суверенитет и за справедливость носит национально-освободительный характер.

Вооруженный конфликт между Россией и НАТО не исключен, а его эскалация полностью зависит действий Североатлантического альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Это [вооруженный конфликт между РФ и НАТО] зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — передает слова Сергея Рябкова газета «Известия». По его словам, отношения между Россией и НАТО не восстановятся в обозримой перспективе. «Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение», — отметил замминистра иностранных дел РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад собирается расчленить и ограбить Россию. Он добавил, что битва России за суверенитет и за справедливость носит национально-освободительный характер.