Рябков рассказал о перспективах вооруженного конфликта между РФ и НАТО

Вооруженный конфликт между Россией и НАТО не исключен, а его эскалация полностью зависит действий Североатлантического альянса. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Это [вооруженный конфликт между РФ и НАТО] зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — передает слова Сергея Рябкова газета «Известия».
По его словам, отношения между Россией и НАТО не восстановятся в обозримой перспективе. «Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение», — отметил замминистра иностранных дел РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад собирается расчленить и ограбить Россию. Он добавил, что битва России за суверенитет и за справедливость носит национально-освободительный характер.
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