В России увеличат зарплаты с 2024 года

29 ноября 2023 в 04:09 Размер текста - 17 +

Учителя смогут рассчитывать на зарплату свыше 48 105 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С начала 2024 года правительство России проведет индексацию зарплат учителей, сотрудников МВД и медиков. Об этом узнали в газете «Известия». «Планируется повысить зарплату 901,6 тысячи медработников. Для этих целей выделят 96,3 миллиарда рублей. На выплаты врачам предусмотрено направить 44,8 миллиарда рублей. Их получат более 253 тысяч человек. Для 212 тысяч врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, выделят 37 миллиардов рублей», — пишет газета со ссылкой на принятый закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год. Средние зарплаты педагогов, работающих на полной ставке должна быть не меньше двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), что составит 48 105 рублей. Размер МРОТ в 2024 году достигнет 19 242 рублей. Также с начала следующего года средняя зарплата полицейского может вырасти на 30-50%, оклад следователя-стажера — на 30%, а следователь третьего класса сможет рассчитывать на повышение на 40%. Старшим следователям и руководителям предусматривается повышение до 50-60%. В подписанном законе президентом РФ Владимиром Путиным о повышении МРОТ указывается, что с 2025 года предусмотрено увеличение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы с 42 до 48%, передает RT. Также лидер государства принял закон о повышении с 1 октября 2024 года пенсий военнослужащим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала 2024 года правительство России проведет индексацию зарплат учителей, сотрудников МВД и медиков. Об этом узнали в газете «Известия». «Планируется повысить зарплату 901,6 тысячи медработников. Для этих целей выделят 96,3 миллиарда рублей. На выплаты врачам предусмотрено направить 44,8 миллиарда рублей. Их получат более 253 тысяч человек. Для 212 тысяч врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, выделят 37 миллиардов рублей», — пишет газета со ссылкой на принятый закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год. Средние зарплаты педагогов, работающих на полной ставке должна быть не меньше двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), что составит 48 105 рублей. Размер МРОТ в 2024 году достигнет 19 242 рублей. Также с начала следующего года средняя зарплата полицейского может вырасти на 30-50%, оклад следователя-стажера — на 30%, а следователь третьего класса сможет рассчитывать на повышение на 40%. Старшим следователям и руководителям предусматривается повышение до 50-60%. В подписанном законе президентом РФ Владимиром Путиным о повышении МРОТ указывается, что с 2025 года предусмотрено увеличение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы с 42 до 48%, передает RT. Также лидер государства принял закон о повышении с 1 октября 2024 года пенсий военнослужащим.