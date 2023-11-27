Путин подписал закон о повышении пенсии

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
В 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 рубля до 133,1 рубля Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 октября 2024 года пенсий военнослужащим на 4,5%. Также лидер государства подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году.

С нового года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается до 133,1 рубля, при этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости вырастет до 8 134,9 рубля. Об этом говорится на официальном портале правовой информации. Также президент подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 октября 2024 года пенсий военнослужащим на 4,5%. Также лидер государства подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году. С нового года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается до 133,1 рубля, при этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости вырастет до 8 134,9 рубля. Об этом говорится на официальном портале правовой информации. Также президент подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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