Путин подписал закон о повышении пенсии

В 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 рубля до 133,1 рубля
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 октября 2024 года пенсий военнослужащим на 4,5%. Также лидер государства подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году.
С нового года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается до 133,1 рубля, при этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости вырастет до 8 134,9 рубля. Об этом
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