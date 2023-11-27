Путин подписал закон о повышении пенсии

27 ноября 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

В 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 рубля до 133,1 рубля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 октября 2024 года пенсий военнослужащим на 4,5%. Также лидер государства подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году. С нового года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается до 133,1 рубля, при этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости вырастет до 8 134,9 рубля. Об этом говорится на официальном портале правовой информации. Также президент подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 октября 2024 года пенсий военнослужащим на 4,5%. Также лидер государства подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году. С нового года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается до 133,1 рубля, при этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости вырастет до 8 134,9 рубля. Об этом говорится на официальном портале правовой информации. Также президент подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков.