28 ноября 2023

Издание Politico назвало Набиуллину главным «разрушителем» в рейтинге 2023 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвиру Набиуллину назвали «разрушителем года» за вклад в усиление российской экономики Фото:

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина стала лидером в номинации газеты Politico «разрушитель года» за вклад в усиление российской экономики. Об этом сообщается на сайте издания.

«За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль», — пишет издание. Уточняется, что на мероприятии, которое проходило в Брюсселе, назвали список наиболее влиятельных персон года по категориям «деятели», «мечтатели», и «разрушители».

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил категорию «мечтатель года». Уточняется, что в 2023 году он успешно добивался финансовой помощи Запада, используя силу слов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина стала лидером в номинации газеты Politico «разрушитель года» за вклад в усиление российской экономики. Об этом сообщается на сайте издания. «За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль», — пишет издание. Уточняется, что на мероприятии, которое проходило в Брюсселе, назвали список наиболее влиятельных персон года по категориям «деятели», «мечтатели», и «разрушители». Президент Украины Владимир Зеленский возглавил категорию «мечтатель года». Уточняется, что в 2023 году он успешно добивался финансовой помощи Запада, используя силу слов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...