Издание Politico назвало Набиуллину главным «разрушителем» в рейтинге 2023 года

29 ноября 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

Эльвиру Набиуллину назвали «разрушителем года» за вклад в усиление российской экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина стала лидером в номинации газеты Politico «разрушитель года» за вклад в усиление российской экономики. Об этом сообщается на сайте издания. «За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль», — пишет издание. Уточняется, что на мероприятии, которое проходило в Брюсселе, назвали список наиболее влиятельных персон года по категориям «деятели», «мечтатели», и «разрушители». Президент Украины Владимир Зеленский возглавил категорию «мечтатель года». Уточняется, что в 2023 году он успешно добивался финансовой помощи Запада, используя силу слов.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина стала лидером в номинации газеты Politico «разрушитель года» за вклад в усиление российской экономики. Об этом сообщается на сайте издания. «За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль», — пишет издание. Уточняется, что на мероприятии, которое проходило в Брюсселе, назвали список наиболее влиятельных персон года по категориям «деятели», «мечтатели», и «разрушители». Президент Украины Владимир Зеленский возглавил категорию «мечтатель года». Уточняется, что в 2023 году он успешно добивался финансовой помощи Запада, используя силу слов.