Рябков: Россия не намерена ограничивать экспорт в США ядерного топлива

29 ноября 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия не будет ограничивать экспорт ядерного топлива в США, так как это нанесет экономический ущерб нашей стране. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Оснований действовать так, сообразуясь только с задачей сделать жест или продемонстрировать жесткость в отношении США, немало. Но надо смотреть на ситуацию в комплексе. Мы не должны „стрелять себе в ногу“ и самим себе наносить экономический ущерб», — ответил Сергей Рябков газете «Известия» на вопрос об ограничении экспорта отдельных товаров в США. По мнению дипломата, есть ряд других способов, чтобы ответить американским властям на их антироссийскую политику. В настоящее время эти меры используются. Помощник американского министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф заявила, что США зависит от российского ядерного топлива. Эта зависимость, по ее мнению, является критической и представляет угрозу нацбезопасности страны. Вашингтон закупает у российских поставщиков как минимум 20% ядерного топлива.

Россия не будет ограничивать экспорт ядерного топлива в США, так как это нанесет экономический ущерб нашей стране. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Оснований действовать так, сообразуясь только с задачей сделать жест или продемонстрировать жесткость в отношении США, немало. Но надо смотреть на ситуацию в комплексе. Мы не должны „стрелять себе в ногу“ и самим себе наносить экономический ущерб», — ответил Сергей Рябков газете «Известия» на вопрос об ограничении экспорта отдельных товаров в США. По мнению дипломата, есть ряд других способов, чтобы ответить американским властям на их антироссийскую политику. В настоящее время эти меры используются. Помощник американского министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф заявила, что США зависит от российского ядерного топлива. Эта зависимость, по ее мнению, является критической и представляет угрозу нацбезопасности страны. Вашингтон закупает у российских поставщиков как минимум 20% ядерного топлива.