Рябков: Россия не намерена ограничивать экспорт в США ядерного топлива

Россия не будет ограничивать экспорт ядерного топлива в США, так как это нанесет экономический ущерб нашей стране. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Оснований действовать так, сообразуясь только с задачей сделать жест или продемонстрировать жесткость в отношении США, немало. Но надо смотреть на ситуацию в комплексе. Мы не должны „стрелять себе в ногу“ и самим себе наносить экономический ущерб», — ответил Сергей Рябков газете «Известия» на вопрос об ограничении экспорта отдельных товаров в США.
По мнению дипломата, есть ряд других способов, чтобы ответить американским властям на их антироссийскую политику. В настоящее время эти меры используются.
Помощник американского министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф заявила, что США зависит от российского ядерного топлива. Эта зависимость, по ее мнению, является критической и представляет угрозу нацбезопасности страны. Вашингтон закупает у российских поставщиков как минимум 20% ядерного топлива.
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