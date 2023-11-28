28 ноября 2023

Рябков: Россия не намерена ограничивать экспорт в США ядерного топлива

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Сергей Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива Фото:

Россия не будет ограничивать экспорт ядерного топлива в США, так как это нанесет экономический ущерб нашей стране. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Оснований действовать так, сообразуясь только с задачей сделать жест или продемонстрировать жесткость в отношении США, немало. Но надо смотреть на ситуацию в комплексе. Мы не должны „стрелять себе в ногу“ и самим себе наносить экономический ущерб», — ответил Сергей Рябков газете «Известия» на вопрос об ограничении экспорта отдельных товаров в США.

По мнению дипломата, есть ряд других способов, чтобы ответить американским властям на их антироссийскую политику. В настоящее время эти меры используются.

Помощник американского министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф заявила, что США зависит от российского ядерного топлива. Эта зависимость, по ее мнению, является критической и представляет угрозу нацбезопасности страны. Вашингтон закупает у российских поставщиков как минимум 20% ядерного топлива.

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Россия не будет ограничивать экспорт ядерного топлива в США, так как это нанесет экономический ущерб нашей стране. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Оснований действовать так, сообразуясь только с задачей сделать жест или продемонстрировать жесткость в отношении США, немало. Но надо смотреть на ситуацию в комплексе. Мы не должны „стрелять себе в ногу“ и самим себе наносить экономический ущерб», — ответил Сергей Рябков газете «Известия» на вопрос об ограничении экспорта отдельных товаров в США. По мнению дипломата, есть ряд других способов, чтобы ответить американским властям на их антироссийскую политику. В настоящее время эти меры используются. Помощник американского министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф заявила, что США зависит от российского ядерного топлива. Эта зависимость, по ее мнению, является критической и представляет угрозу нацбезопасности страны. Вашингтон закупает у российских поставщиков как минимум 20% ядерного топлива.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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