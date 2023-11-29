МВД хочет обязать иностранцев подписать документ, запрещающий критиковать РФ

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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, мвд, массовое мероприятие, ппс, полиция, ппсп
МВД обяжет иностранцев подписывать спецсоглашение Фото:

Иностранцев, въезжающих в Россию, хотят обязать подписывать специальное соглашение о лояльности. Речь идет о соблюдении ряда ограничений, в том числе о запрете дискредитировать РФ, после выезда из страны. С таким предложением выступило МВД.

«В соответствии с документом иностранному гражданину будет запрещено препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц», — передает информацию ведомства ТАСС. Предполагается, что с иностранца будет взято обязательство оплатить расходы, связанные с высылкой из-за несоблюдения условий.

Все больше мер принимают власти РФ в отношении мигрантов. В МВД призывали ужесточить выдачу российского гражданства и вида на жительство. Также предлагается ограничить число трудовых мигрантов.

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Иностранцев, въезжающих в Россию, хотят обязать подписывать специальное соглашение о лояльности. Речь идет о соблюдении ряда ограничений, в том числе о запрете дискредитировать РФ, после выезда из страны. С таким предложением выступило МВД. «В соответствии с документом иностранному гражданину будет запрещено препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц», — передает информацию ведомства ТАСС. Предполагается, что с иностранца будет взято обязательство оплатить расходы, связанные с высылкой из-за несоблюдения условий. Все больше мер принимают власти РФ в отношении мигрантов. В МВД призывали ужесточить выдачу российского гражданства и вида на жительство. Также предлагается ограничить число трудовых мигрантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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