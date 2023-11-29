Россиянам раскрыли, на какие продукты ждать рост цен к Новому году

ГУУ: к Новому году ожидается рост цен на огурцы, помидоры, яйца, говядину и икру
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В след за мясом подорожают и яйца Фото:

России к новогодним праздникам ожидается рост цен на огурцы, помидоры, яйца куриные, говядину и икру. Об этом говорится в исследовании Государственного университета управления (ГУУ).

«Рост цен ожидается на огурцы — на 6—7%, помидоры — на 3—4%, яйца куриные — на 4—5%, говядину — на 10—12%, рыбу охлажденную, икру — на 10—13%, сосиски и менее значительно другие товары», — передают информацию ГУУ «Известия». Замзавкафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова отметила, что рост цен на мясо обусловлен увеличением стоимости импортных витаминов и добавок. На фоне роста цен на мясо подорожают и яйца — дешевый заменитель белка. В регионах с высокой долей приусадебных хозяйств рост цен на продовольствие будет менее выражен, чем в мегаполисах, пишет газета.

Минсельхоз рассказал, что ожидает традиционное увеличение цен на продукты к Новому году. В то же время, по прогнозам молочная продукция подорожает уже в январе 2024 года. Стоимость на сыры и молочную продукцию увеличится на 10%.

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России к новогодним праздникам ожидается рост цен на огурцы, помидоры, яйца куриные, говядину и икру. Об этом говорится в исследовании Государственного университета управления (ГУУ). «Рост цен ожидается на огурцы — на 6—7%, помидоры — на 3—4%, яйца куриные — на 4—5%, говядину — на 10—12%, рыбу охлажденную, икру — на 10—13%, сосиски и менее значительно другие товары», — передают информацию ГУУ «Известия». Замзавкафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова отметила, что рост цен на мясо обусловлен увеличением стоимости импортных витаминов и добавок. На фоне роста цен на мясо подорожают и яйца — дешевый заменитель белка. В регионах с высокой долей приусадебных хозяйств рост цен на продовольствие будет менее выражен, чем в мегаполисах, пишет газета. Минсельхоз рассказал, что ожидает традиционное увеличение цен на продукты к Новому году. В то же время, по прогнозам молочная продукция подорожает уже в январе 2024 года. Стоимость на сыры и молочную продукцию увеличится на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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