SHOT: молочная продукция подорожает уже в январе 2024 года

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Ферма в Сажино. Свердловская область, сыр, сыр на тарелке
По данным telegram-канала Shot, в 2024 году разные виды сыров сильно увеличатся в стоимости Фото:

В начале 2024 года стоимость на сыры и молочную продукцию увеличится на 10%. Об этом сообщили в telegram-канале Shot.

«Цены на сыр и молочку уже в январе вырастут на 10% <…> Все из-за дорожающей логистики и стоимости производства молочки», — говорится в сообщении. По данным канала, в 2024 году разные виды сыров сильно увеличатся в стоимости.

Твердые сыры как «Российский» и «Гауда» в 2022 году стоили примерно 650—700 рублей за кг, в 2023— около 800 рублей, в 2024 году цена достигнет 900 рублей за килограмм. Еще выше стоимость будет у «Пармезана» и «Камамбера». По словам экспертов, к середине 2024 года увеличение цены может составить 15%.

Ранее Росстат сообщил, что в РФ подорожали бананы на 47%. Ведомство отметило подорожание других продуктов питания. В период с 14 по 20 ноября больше всего выросла стоимость на куриные яйца.

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В начале 2024 года стоимость на сыры и молочную продукцию увеличится на 10%. Об этом сообщили в telegram-канале Shot. «Цены на сыр и молочку уже в январе вырастут на 10% <…> Все из-за дорожающей логистики и стоимости производства молочки», — говорится в сообщении. По данным канала, в 2024 году разные виды сыров сильно увеличатся в стоимости. Твердые сыры как «Российский» и «Гауда» в 2022 году стоили примерно 650—700 рублей за кг, в 2023— около 800 рублей, в 2024 году цена достигнет 900 рублей за килограмм. Еще выше стоимость будет у «Пармезана» и «Камамбера». По словам экспертов, к середине 2024 года увеличение цены может составить 15%. Ранее Росстат сообщил, что в РФ подорожали бананы на 47%. Ведомство отметило подорожание других продуктов питания. В период с 14 по 20 ноября больше всего выросла стоимость на куриные яйца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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