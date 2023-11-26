SHOT: молочная продукция подорожает уже в январе 2024 года

26 ноября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

По данным telegram-канала Shot, в 2024 году разные виды сыров сильно увеличатся в стоимости Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В начале 2024 года стоимость на сыры и молочную продукцию увеличится на 10%. Об этом сообщили в telegram-канале Shot. «Цены на сыр и молочку уже в январе вырастут на 10% <…> Все из-за дорожающей логистики и стоимости производства молочки», — говорится в сообщении. По данным канала, в 2024 году разные виды сыров сильно увеличатся в стоимости. Твердые сыры как «Российский» и «Гауда» в 2022 году стоили примерно 650—700 рублей за кг, в 2023— около 800 рублей, в 2024 году цена достигнет 900 рублей за килограмм. Еще выше стоимость будет у «Пармезана» и «Камамбера». По словам экспертов, к середине 2024 года увеличение цены может составить 15%. Ранее Росстат сообщил, что в РФ подорожали бананы на 47%. Ведомство отметило подорожание других продуктов питания. В период с 14 по 20 ноября больше всего выросла стоимость на куриные яйца.

В начале 2024 года стоимость на сыры и молочную продукцию увеличится на 10%. Об этом сообщили в telegram-канале Shot. «Цены на сыр и молочку уже в январе вырастут на 10% <…> Все из-за дорожающей логистики и стоимости производства молочки», — говорится в сообщении. По данным канала, в 2024 году разные виды сыров сильно увеличатся в стоимости. Твердые сыры как «Российский» и «Гауда» в 2022 году стоили примерно 650—700 рублей за кг, в 2023— около 800 рублей, в 2024 году цена достигнет 900 рублей за килограмм. Еще выше стоимость будет у «Пармезана» и «Камамбера». По словам экспертов, к середине 2024 года увеличение цены может составить 15%. Ранее Росстат сообщил, что в РФ подорожали бананы на 47%. Ведомство отметило подорожание других продуктов питания. В период с 14 по 20 ноября больше всего выросла стоимость на куриные яйца.