Треть студентов Екатеринбурга стремится начать зарабатывать после окончания вуза

Порядка 35% екатеринбургских студентов стремятся начать зарабатывать сразу после окончания вуза, а 20% планируют, не отвлекаясь на работу, учиться дальше. Своими исследованиями с корреспондентом URA.RU поделились аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру».
«Треть респондентов (35%) определились с выбором и высоко оценили желание начать зарабатывать и нести ответственность за свою жизнь. Это свидетельствует о том, что многие екатеринбуржцы стремятся укрепить свои позиции на рынке труда и обрести финансовую независимость как можно скорее. 20% стремятся углубить академические знания и стать экспертами в своей области исследования, не отвлекаясь на работу», — сказано в сообщении.
Еще одна треть (30%) ставит обучение на второе место в приоритетах, но все же признает его важность и не собирается отказываться от дополнительных знаний. Только 5% студентов принимают во внимание как важность продолжения обучения в университете, так и желание начать работать.
Ранее URA.RU писало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал промышленников сотрудничать с вузами ради кадров. По его мнению, трудовые контракты со студентами необходимо заключать уже на первом курсе.
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