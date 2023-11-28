28 ноября 2023

Треть студентов Екатеринбурга стремится начать зарабатывать после окончания вуза

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановки. Тюмень, остановка, автобусная остановка, студенты, остановка автобусная, молодежь
Только 20% студентов собираются продолжить учиться, не отвлекаясь на работу Фото:

Порядка 35% екатеринбургских студентов стремятся начать зарабатывать сразу после окончания вуза, а 20% планируют, не отвлекаясь на работу, учиться дальше. Своими исследованиями с корреспондентом URA.RU поделились аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру».

«Треть респондентов (35%) определились с выбором и высоко оценили желание начать зарабатывать и нести ответственность за свою жизнь. Это свидетельствует о том, что многие екатеринбуржцы стремятся укрепить свои позиции на рынке труда и обрести финансовую независимость как можно скорее. 20% стремятся углубить академические знания и стать экспертами в своей области исследования, не отвлекаясь на работу», — сказано в сообщении.

Еще одна треть (30%) ставит обучение на второе место в приоритетах, но все же признает его важность и не собирается отказываться от дополнительных знаний. Только 5% студентов принимают во внимание как важность продолжения обучения в университете, так и желание начать работать.

Ранее URA.RU писало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал промышленников сотрудничать с вузами ради кадров. По его мнению, трудовые контракты со студентами необходимо заключать уже на первом курсе.

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Порядка 35% екатеринбургских студентов стремятся начать зарабатывать сразу после окончания вуза, а 20% планируют, не отвлекаясь на работу, учиться дальше. Своими исследованиями с корреспондентом URA.RU поделились аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру». «Треть респондентов (35%) определились с выбором и высоко оценили желание начать зарабатывать и нести ответственность за свою жизнь. Это свидетельствует о том, что многие екатеринбуржцы стремятся укрепить свои позиции на рынке труда и обрести финансовую независимость как можно скорее. 20% стремятся углубить академические знания и стать экспертами в своей области исследования, не отвлекаясь на работу», — сказано в сообщении. Еще одна треть (30%) ставит обучение на второе место в приоритетах, но все же признает его важность и не собирается отказываться от дополнительных знаний. Только 5% студентов принимают во внимание как важность продолжения обучения в университете, так и желание начать работать. Ранее URA.RU писало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал промышленников сотрудничать с вузами ради кадров. По его мнению, трудовые контракты со студентами необходимо заключать уже на первом курсе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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