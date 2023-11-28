Мэрия Перми потратит сотни тысяч на ледовый городок в сквере Победы

Власти Перми ищут подрядчика для строительства ледового новогоднего городка в сквере Победы на улице Гашкова в Мотовилихе. На эти цели направлено почти полмиллиона рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
«Строительство ледового городка в сквере Победы на улице Гашкова, 20а. Начальная цена контракта 449 тысяч рублей. Срок сдачи городка: 25 декабря», — указано в документации тендера.
Согласно техзаданию, в ледовом городке подрядчик установит горку, ледовые фигуры. Предусмотрена художественная подсветка объекта. Городок планируется сделать в едином стиле с другими новогодними площадками в Перми.
Ранее власти Перми объявили тендер на установку ледового городка в сквере имени конструктора Калачникова в Мотовилихинском районе. Из документации госзакупки следует, что начальная цена контракта составляет 700 тысяч рублей.
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