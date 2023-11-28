Мэрия Перми потратит сотни тысяч на ледовый городок в сквере Победы

29 ноября 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

В Перми в сквере Победы смонтируют горку и ледовые фигуры с подсветкой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми ищут подрядчика для строительства ледового новогоднего городка в сквере Победы на улице Гашкова в Мотовилихе. На эти цели направлено почти полмиллиона рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Строительство ледового городка в сквере Победы на улице Гашкова, 20а. Начальная цена контракта 449 тысяч рублей. Срок сдачи городка: 25 декабря», — указано в документации тендера. Согласно техзаданию, в ледовом городке подрядчик установит горку, ледовые фигуры. Предусмотрена художественная подсветка объекта. Городок планируется сделать в едином стиле с другими новогодними площадками в Перми. Ранее власти Перми объявили тендер на установку ледового городка в сквере имени конструктора Калачникова в Мотовилихинском районе. Из документации госзакупки следует, что начальная цена контракта составляет 700 тысяч рублей.

Власти Перми ищут подрядчика для строительства ледового новогоднего городка в сквере Победы на улице Гашкова в Мотовилихе. На эти цели направлено почти полмиллиона рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Строительство ледового городка в сквере Победы на улице Гашкова, 20а. Начальная цена контракта 449 тысяч рублей. Срок сдачи городка: 25 декабря», — указано в документации тендера. Согласно техзаданию, в ледовом городке подрядчик установит горку, ледовые фигуры. Предусмотрена художественная подсветка объекта. Городок планируется сделать в едином стиле с другими новогодними площадками в Перми. Ранее власти Перми объявили тендер на установку ледового городка в сквере имени конструктора Калачникова в Мотовилихинском районе. Из документации госзакупки следует, что начальная цена контракта составляет 700 тысяч рублей.