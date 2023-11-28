28 ноября 2023

Мэрия Перми потратит сотни тысяч на ледовый городок в сквере Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство новогоднего ледяного городка. Пермь, ледовый городок, новогодняя иллюминация, ледяной замок
В Перми в сквере Победы смонтируют горку и ледовые фигуры с подсветкой Фото:

Власти Перми ищут подрядчика для строительства ледового новогоднего городка в сквере Победы на улице Гашкова в Мотовилихе. На эти цели направлено почти полмиллиона рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

«Строительство ледового городка в сквере Победы на улице Гашкова, 20а. Начальная цена контракта 449 тысяч рублей. Срок сдачи городка: 25 декабря», — указано в документации тендера.

Согласно техзаданию, в ледовом городке подрядчик установит горку, ледовые фигуры. Предусмотрена художественная подсветка объекта. Городок планируется сделать в едином стиле с другими новогодними площадками в Перми.

Ранее власти Перми объявили тендер на установку ледового городка в сквере имени конструктора Калачникова в Мотовилихинском районе. Из документации госзакупки следует, что начальная цена контракта составляет 700 тысяч рублей.

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Власти Перми ищут подрядчика для строительства ледового новогоднего городка в сквере Победы на улице Гашкова в Мотовилихе. На эти цели направлено почти полмиллиона рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Строительство ледового городка в сквере Победы на улице Гашкова, 20а. Начальная цена контракта 449 тысяч рублей. Срок сдачи городка: 25 декабря», — указано в документации тендера. Согласно техзаданию, в ледовом городке подрядчик установит горку, ледовые фигуры. Предусмотрена художественная подсветка объекта. Городок планируется сделать в едином стиле с другими новогодними площадками в Перми. Ранее власти Перми объявили тендер на установку ледового городка в сквере имени конструктора Калачникова в Мотовилихинском районе. Из документации госзакупки следует, что начальная цена контракта составляет 700 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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