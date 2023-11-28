28 ноября 2023

Власти опровергли дефицит еды в школе Тобольска

Администрация Тобольска: дистант в школе №15 введен не из-за дефицита продуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, продукты, гречка, яблоки, еда, котлета, столовая в школе, школьное питание
По данным властей еда в школе есть, а дистант организован для удобства учителей Фото:

Дистанционное обучение, введенное в школе №15 Тобольска, связано не с дефицитом продуктов, а с проживанием части учителей на другой стороне ранее закрытой паромной переправы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«Дистанционное обучение в школе №15 введено, так как некоторые учителя живут в городе и такая форма в сложившихся обстоятельствах наиболее комфортна. Дефицита продуктов для питания школьников в образовательном учреждении нет», — рассказали URA.RU в мэрии.

Ранее в разговоре с агентством замдиректора школы заявила, что детей перевели на дистант из-за отсутствия продуктов. По ее словам, ситуация сложилась из-за закрытия паромной переправы, благодаря которой еду доставляли на левый берег Иртыша.

«Департамент экономики провел работу с предпринимателями левого берега, подвоз продуктов первой необходимости осуществляется ежедневно. Медицинское обслуживание также организовано, предусмотрен план действий на случай экстренных ситуаций», — добавили в мэрии Тобольска.

Как писало URA.RU, по словам местных жителей отмена паромного сообщения стала для них неожиданностью. Люди записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину: в нем они жаловались на невозможность вовремя добираться на работу, доставлять продукты и прочие неудобства.

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Дистанционное обучение, введенное в школе №15 Тобольска, связано не с дефицитом продуктов, а с проживанием части учителей на другой стороне ранее закрытой паромной переправы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Дистанционное обучение в школе №15 введено, так как некоторые учителя живут в городе и такая форма в сложившихся обстоятельствах наиболее комфортна. Дефицита продуктов для питания школьников в образовательном учреждении нет», — рассказали URA.RU в мэрии. Ранее в разговоре с агентством замдиректора школы заявила, что детей перевели на дистант из-за отсутствия продуктов. По ее словам, ситуация сложилась из-за закрытия паромной переправы, благодаря которой еду доставляли на левый берег Иртыша. «Департамент экономики провел работу с предпринимателями левого берега, подвоз продуктов первой необходимости осуществляется ежедневно. Медицинское обслуживание также организовано, предусмотрен план действий на случай экстренных ситуаций», — добавили в мэрии Тобольска. Как писало URA.RU, по словам местных жителей отмена паромного сообщения стала для них неожиданностью. Люди записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину: в нем они жаловались на невозможность вовремя добираться на работу, доставлять продукты и прочие неудобства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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