Власти опровергли дефицит еды в школе Тобольска

Администрация Тобольска: дистант в школе №15 введен не из-за дефицита продуктов

По данным властей еда в школе есть, а дистант организован для удобства учителей Фото: Илья Московец © URA.RU

Дистанционное обучение, введенное в школе №15 Тобольска, связано не с дефицитом продуктов, а с проживанием части учителей на другой стороне ранее закрытой паромной переправы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«Дистанционное обучение в школе №15 введено, так как некоторые учителя живут в городе и такая форма в сложившихся обстоятельствах наиболее комфортна. Дефицита продуктов для питания школьников в образовательном учреждении нет», — рассказали URA.RU в мэрии.

Ранее в разговоре с агентством замдиректора школы заявила, что детей перевели на дистант из-за отсутствия продуктов. По ее словам, ситуация сложилась из-за закрытия паромной переправы, благодаря которой еду доставляли на левый берег Иртыша.

«Департамент экономики провел работу с предпринимателями левого берега, подвоз продуктов первой необходимости осуществляется ежедневно. Медицинское обслуживание также организовано, предусмотрен план действий на случай экстренных ситуаций», — добавили в мэрии Тобольска.

Как писало URA.RU, по словам местных жителей отмена паромного сообщения стала для них неожиданностью. Люди записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину: в нем они жаловались на невозможность вовремя добираться на работу, доставлять продукты и прочие неудобства.