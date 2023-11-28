28 ноября 2023

Туристы из Австрии и Германии едут охотиться на Урал

© Служба новостей «URA.RU»
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5 этап общероссийских соревнований по стендовой стрельбе. Курган, соревнования, охота, ружье, стрелок, стендовая стрельба
Иностранцы покупают охотничьи туры на Урал Фото:

Иностранцы стали чаще выбирать охотничьи туры на Урале. Туристы группами прилетают из Австрии, Германии, ОАЭ и Турции. В связи с этим таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово оформили десятки ружей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«За последнее время в уральский регион за трофеями прибыло 50 заезжих гостей. Чаще всего прилетают из Австрии, Германии, ОАЭ и Турции, причем как целыми группами, так и по одному. Любители острых приключений везут с собой гражданское оружие с нарезным стволом и боеприпасы к ним. Уральские таможенники оформили 50 ружей», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что в аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. Подарочный кейс с оружием должен был стать подарком давнему другу.

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Иностранцы стали чаще выбирать охотничьи туры на Урале. Туристы группами прилетают из Австрии, Германии, ОАЭ и Турции. В связи с этим таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово оформили десятки ружей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «За последнее время в уральский регион за трофеями прибыло 50 заезжих гостей. Чаще всего прилетают из Австрии, Германии, ОАЭ и Турции, причем как целыми группами, так и по одному. Любители острых приключений везут с собой гражданское оружие с нарезным стволом и боеприпасы к ним. Уральские таможенники оформили 50 ружей», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что в аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. Подарочный кейс с оружием должен был стать подарком давнему другу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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