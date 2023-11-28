Туристы из Австрии и Германии едут охотиться на Урал

Иностранцы стали чаще выбирать охотничьи туры на Урале. Туристы группами прилетают из Австрии, Германии, ОАЭ и Турции. В связи с этим таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово оформили десятки ружей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«За последнее время в уральский регион за трофеями прибыло 50 заезжих гостей. Чаще всего прилетают из Австрии, Германии, ОАЭ и Турции, причем как целыми группами, так и по одному. Любители острых приключений везут с собой гражданское оружие с нарезным стволом и боеприпасы к ним. Уральские таможенники оформили 50 ружей», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о том, что в аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. Подарочный кейс с оружием должен был стать подарком давнему другу.
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