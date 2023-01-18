В Екатеринбурге поймали мужчину с золотым автоматом Калашникова. Фото

19 января 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

По словам мужчины, который перевозил позолоченный автомат, он хотел привезти его в Ташкент в качестве подарка Фото: Анна Майорова © URA.RU В аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм обнаружили кольцовские таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через „зеленый“ коридор», — заявили в ведомстве. Мужчина, который пытался вывезти автомат, пояснил, что оружие списанное и декорированное златоустовскими мастерами. Автомат должен был стать подарком давнему другу. По данным таможенников, автомат был изготовлен в 1947 году. Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин были покрыты позолотой с узором, приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. «В настоящее время изделие передано экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние», — заявили в таможенном управлении. Ранее таможенники обнаружили в багаже жителя Екатеринбурга золотую цепочку весом четыре килограмма. Тогда мужчина пояснил, что носит ее на шее, но сотрудники таможни изъяли аксессуар и направили на экспертизу. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм обнаружили кольцовские таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через „зеленый“ коридор», — заявили в ведомстве. Мужчина, который пытался вывезти автомат, пояснил, что оружие списанное и декорированное златоустовскими мастерами. Автомат должен был стать подарком давнему другу. По данным таможенников, автомат был изготовлен в 1947 году. Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин были покрыты позолотой с узором, приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. «В настоящее время изделие передано экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние», — заявили в таможенном управлении. Ранее таможенники обнаружили в багаже жителя Екатеринбурга золотую цепочку весом четыре килограмма. Тогда мужчина пояснил, что носит ее на шее, но сотрудники таможни изъяли аксессуар и направили на экспертизу.