18 января 2023

В Екатеринбурге поймали мужчину с золотым автоматом Калашникова. Фото

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Пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского таможенного управления в 2019 году. Екатеринбург, погоны, таможенники, шеврон, таможенная служба, уральское таможенное управление
По словам мужчины, который перевозил позолоченный автомат, он хотел привезти его в Ташкент в качестве подарка Фото:

В аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм обнаружили кольцовские таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через „зеленый“ коридор», — заявили в ведомстве. Мужчина, который пытался вывезти автомат, пояснил, что оружие списанное и декорированное златоустовскими мастерами. Автомат должен был стать подарком давнему другу.

По данным таможенников, автомат был изготовлен в 1947 году. Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин были покрыты позолотой с узором, приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. «В настоящее время изделие передано экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние», — заявили в таможенном управлении.

Ранее таможенники обнаружили в багаже жителя Екатеринбурга золотую цепочку весом четыре килограмма. Тогда мужчина пояснил, что носит ее на шее, но сотрудники таможни изъяли аксессуар и направили на экспертизу.

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В аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм обнаружили кольцовские таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через „зеленый“ коридор», — заявили в ведомстве. Мужчина, который пытался вывезти автомат, пояснил, что оружие списанное и декорированное златоустовскими мастерами. Автомат должен был стать подарком давнему другу. По данным таможенников, автомат был изготовлен в 1947 году. Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин были покрыты позолотой с узором, приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. «В настоящее время изделие передано экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние», — заявили в таможенном управлении. Ранее таможенники обнаружили в багаже жителя Екатеринбурга золотую цепочку весом четыре килограмма. Тогда мужчина пояснил, что носит ее на шее, но сотрудники таможни изъяли аксессуар и направили на экспертизу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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