В аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм обнаружили кольцовские таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через „зеленый“ коридор», — заявили в ведомстве. Мужчина, который пытался вывезти автомат, пояснил, что оружие списанное и декорированное златоустовскими мастерами. Автомат должен был стать подарком давнему другу.
По данным таможенников, автомат был изготовлен в 1947 году. Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин были покрыты позолотой с узором, приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. «В настоящее время изделие передано экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние», — заявили в таможенном управлении.
Ранее таможенники обнаружили в багаже жителя Екатеринбурга золотую цепочку весом четыре килограмма. Тогда мужчина пояснил, что носит ее на шее, но сотрудники таможни изъяли аксессуар и направили на экспертизу.
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В аэропорту Екатеринбурга таможенники задержали мужчину, который пытался вывезти позолоченный автомат Калашникова в Узбекистан. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм обнаружили кольцовские таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через „зеленый“ коридор», — заявили в ведомстве. Мужчина, который пытался вывезти автомат, пояснил, что оружие списанное и декорированное златоустовскими мастерами. Автомат должен был стать подарком давнему другу. По данным таможенников, автомат был изготовлен в 1947 году. Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин были покрыты позолотой с узором, приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. «В настоящее время изделие передано экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние», — заявили в таможенном управлении. Ранее таможенники обнаружили в багаже жителя Екатеринбурга золотую цепочку весом четыре килограмма. Тогда мужчина пояснил, что носит ее на шее, но сотрудники таможни изъяли аксессуар и направили на экспертизу.