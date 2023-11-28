28 ноября 2023

ФАС наказала алкомаркет в ХМАО за вызывающую рекламу девушки с пивом

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
Антимонопольная служба оштрафовала магазин разливных напитков Фото:

В Нижневартовске Ханты-Мансийское УФАС оштрафовало магазин разливных напитков за ненадлежащую рекламу. Алкомаркет продвигал продукцию, используя вызывающие слоганы и образ девушки с пивом.

«На входной группе магазина — бара разливных напитков располагались рекламные наклейки с информацией „На ночь нужно выпить 5-7 литров пива, опухшее лицо с утра легче брить“, „Здесь можно купить напитки прохладнее, чем сердце твоей бывшей“», — говорится на сайте ведомства. Для рекламы использовался образ девушки с изображением бокалов с пенными напитками.

Реклама была публичной и отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Антимонопольная служба предписала бизнесмену убрать рекламу и оштрафовала на 4 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС завела дело из-за стоимости дизеля в ХМАО. Антимонопольная служба уличила предпринимателей в поддержании высоких цен.

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В Нижневартовске Ханты-Мансийское УФАС оштрафовало магазин разливных напитков за ненадлежащую рекламу. Алкомаркет продвигал продукцию, используя вызывающие слоганы и образ девушки с пивом. «На входной группе магазина — бара разливных напитков располагались рекламные наклейки с информацией „На ночь нужно выпить 5-7 литров пива, опухшее лицо с утра легче брить“, „Здесь можно купить напитки прохладнее, чем сердце твоей бывшей“», — говорится на сайте ведомства. Для рекламы использовался образ девушки с изображением бокалов с пенными напитками. Реклама была публичной и отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Антимонопольная служба предписала бизнесмену убрать рекламу и оштрафовала на 4 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС завела дело из-за стоимости дизеля в ХМАО. Антимонопольная служба уличила предпринимателей в поддержании высоких цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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