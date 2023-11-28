ФАС наказала алкомаркет в ХМАО за вызывающую рекламу девушки с пивом

В Нижневартовске Ханты-Мансийское УФАС оштрафовало магазин разливных напитков за ненадлежащую рекламу. Алкомаркет продвигал продукцию, используя вызывающие слоганы и образ девушки с пивом.
«На входной группе магазина — бара разливных напитков располагались рекламные наклейки с информацией „На ночь нужно выпить 5-7 литров пива, опухшее лицо с утра легче брить“, „Здесь можно купить напитки прохладнее, чем сердце твоей бывшей“», — говорится на сайте ведомства. Для рекламы использовался образ девушки с изображением бокалов с пенными напитками.
Реклама была публичной и отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Антимонопольная служба предписала бизнесмену убрать рекламу и оштрафовала на 4 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС завела дело из-за стоимости дизеля в ХМАО. Антимонопольная служба уличила предпринимателей в поддержании высоких цен.
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