ФАС наказала алкомаркет в ХМАО за вызывающую рекламу девушки с пивом

29 ноября 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Антимонопольная служба оштрафовала магазин разливных напитков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижневартовске Ханты-Мансийское УФАС оштрафовало магазин разливных напитков за ненадлежащую рекламу. Алкомаркет продвигал продукцию, используя вызывающие слоганы и образ девушки с пивом. «На входной группе магазина — бара разливных напитков располагались рекламные наклейки с информацией „На ночь нужно выпить 5-7 литров пива, опухшее лицо с утра легче брить“, „Здесь можно купить напитки прохладнее, чем сердце твоей бывшей“», — говорится на сайте ведомства. Для рекламы использовался образ девушки с изображением бокалов с пенными напитками. Реклама была публичной и отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Антимонопольная служба предписала бизнесмену убрать рекламу и оштрафовала на 4 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС завела дело из-за стоимости дизеля в ХМАО. Антимонопольная служба уличила предпринимателей в поддержании высоких цен.

В Нижневартовске Ханты-Мансийское УФАС оштрафовало магазин разливных напитков за ненадлежащую рекламу. Алкомаркет продвигал продукцию, используя вызывающие слоганы и образ девушки с пивом. «На входной группе магазина — бара разливных напитков располагались рекламные наклейки с информацией „На ночь нужно выпить 5-7 литров пива, опухшее лицо с утра легче брить“, „Здесь можно купить напитки прохладнее, чем сердце твоей бывшей“», — говорится на сайте ведомства. Для рекламы использовался образ девушки с изображением бокалов с пенными напитками. Реклама была публичной и отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Антимонопольная служба предписала бизнесмену убрать рекламу и оштрафовала на 4 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС завела дело из-за стоимости дизеля в ХМАО. Антимонопольная служба уличила предпринимателей в поддержании высоких цен.