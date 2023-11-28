Главврач горбольницы Златоуста уходит в отставку

29 ноября 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Главврач горбольницы Златоуста Лена Калашникова в своей должности 30 ноября работает последний день Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главврач горбольницы Златоуста (Челябинская область) Лена Калашникова уходит в отставку. Как стало известно URA.RU, последним рабочим днем Калашниковой станет 30 ноября. «Главврач горбольницы написала заявление об увольнении. Последним рабочим днем станет 30 ноября, четверг», — рассказали URA.RU источники в местном здравоохранении. Сама Калашникова 27 ноября заявила URA.RU, что в настоящее время находится на больничном. При подготовке материала 29 ноября главврач не ответила на телефонный звонок. Обязанности первого лица исполняет Юлия Алабушкина. По данным URA.RU, Калашникова останется работать в горбольнице. Она займет должность физиотерапевта в поликлинике на проспекте 40-летия Победы. Руководство горбольницы и минздрав региона пытаются предотвратить массовые увольнения врачей из лечебно-профилактического учреждения. Об уходе с 30 ноября объявили гинекологи Наталья Дудина и Светлана Золотухина. В результате в гинекологическом отделении останется только Алабушкина, которая продолжит вести приемы в здании роддома. В учреждении работает пять врачей-гинекологов. В рамках преобразований в минздраве объявили о намерении закрыть одно из зданий горбольницы на улице Бушуева, а персонал и пациентов перевести в оставшиеся. Решение часть медиков посчитала неоднозначным, учитывая, что в закрываемом здании работает кухня со столовой, а в помещениях сделаны ремонты. Выбор затруднен из-за ветхости основных зданий. Так, паллиативное отделение будет переведено в больницу на улице Карла Маркса, где в таком же отделении, по данным URA.RU, обвалился потолок. В ноябре заявление об отставке также написала министр здравоохранения Агата Ткачева. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в минздрав. В данный момент информация готовится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главврач горбольницы Златоуста (Челябинская область) Лена Калашникова уходит в отставку. Как стало известно URA.RU, последним рабочим днем Калашниковой станет 30 ноября. «Главврач горбольницы написала заявление об увольнении. Последним рабочим днем станет 30 ноября, четверг», — рассказали URA.RU источники в местном здравоохранении. Сама Калашникова 27 ноября заявила URA.RU, что в настоящее время находится на больничном. При подготовке материала 29 ноября главврач не ответила на телефонный звонок. Обязанности первого лица исполняет Юлия Алабушкина. По данным URA.RU, Калашникова останется работать в горбольнице. Она займет должность физиотерапевта в поликлинике на проспекте 40-летия Победы. Руководство горбольницы и минздрав региона пытаются предотвратить массовые увольнения врачей из лечебно-профилактического учреждения. Об уходе с 30 ноября объявили гинекологи Наталья Дудина и Светлана Золотухина. В результате в гинекологическом отделении останется только Алабушкина, которая продолжит вести приемы в здании роддома. В учреждении работает пять врачей-гинекологов. В рамках преобразований в минздраве объявили о намерении закрыть одно из зданий горбольницы на улице Бушуева, а персонал и пациентов перевести в оставшиеся. Решение часть медиков посчитала неоднозначным, учитывая, что в закрываемом здании работает кухня со столовой, а в помещениях сделаны ремонты. Выбор затруднен из-за ветхости основных зданий. Так, паллиативное отделение будет переведено в больницу на улице Карла Маркса, где в таком же отделении, по данным URA.RU, обвалился потолок. В ноябре заявление об отставке также написала министр здравоохранения Агата Ткачева. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в минздрав. В данный момент информация готовится.