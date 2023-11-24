Министр здравоохранения Челябинской области Ткачева уходит в отставку

Руководитель министерства здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.
«Ткачева написала заявление об увольнении. Она ушла в отпуск, из которого не вернется. О своем уходе она уже сообщила сотрудникам минздрава», — рассказал агентству источник.
Ткачева стала исполнять обязанности министра здравоохранения Челябинской области в мае 2022 года, избавившись от статуса и. о. в июле. Ранее Ткачева уже занимала руководящие должности в ведомстве, будучи заместителем главы регионального минздрава Сергея Приколотина. После Ткачева заняла должность руководителя челябинского территориального фонда медицинского страхования (ТФОМС).
Во время визита в Златоуст губернатор Алексей Текслер подверг критике работу минздрава региона из-за накопившихся проблем в медицине городского округа. По поручению Текслера в Златоуст отправлены врачи из крупнейших региональных клиник. В пресс-службе правительства области информацию о Ткачевой не комментируют.
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