Министр здравоохранения Челябинской области Ткачева уходит в отставку

25 ноября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Агата Ткачева написала заявление об увольнении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Руководитель министерства здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Ткачева написала заявление об увольнении. Она ушла в отпуск, из которого не вернется. О своем уходе она уже сообщила сотрудникам минздрава», — рассказал агентству источник. Ткачева стала исполнять обязанности министра здравоохранения Челябинской области в мае 2022 года, избавившись от статуса и. о. в июле. Ранее Ткачева уже занимала руководящие должности в ведомстве, будучи заместителем главы регионального минздрава Сергея Приколотина. После Ткачева заняла должность руководителя челябинского территориального фонда медицинского страхования (ТФОМС). Во время визита в Златоуст губернатор Алексей Текслер подверг критике работу минздрава региона из-за накопившихся проблем в медицине городского округа. По поручению Текслера в Златоуст отправлены врачи из крупнейших региональных клиник. В пресс-службе правительства области информацию о Ткачевой не комментируют.

Руководитель министерства здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Ткачева написала заявление об увольнении. Она ушла в отпуск, из которого не вернется. О своем уходе она уже сообщила сотрудникам минздрава», — рассказал агентству источник. Ткачева стала исполнять обязанности министра здравоохранения Челябинской области в мае 2022 года, избавившись от статуса и. о. в июле. Ранее Ткачева уже занимала руководящие должности в ведомстве, будучи заместителем главы регионального минздрава Сергея Приколотина. После Ткачева заняла должность руководителя челябинского территориального фонда медицинского страхования (ТФОМС). Во время визита в Златоуст губернатор Алексей Текслер подверг критике работу минздрава региона из-за накопившихся проблем в медицине городского округа. По поручению Текслера в Златоуст отправлены врачи из крупнейших региональных клиник. В пресс-службе правительства области информацию о Ткачевой не комментируют.