Директор курганского МУПа после отказа от премиум-машины купил авто в три раза дешевле

Директор муниципального предприятия «Спецавтотранс» из Шадринска (Курганская область) Юрий Грязных приобрел у челябинской фирмы автомобиль Lada Vesta более чем за 1,7 млн рублей. Информация об итогах аукциона опубликована на сайте госзакупок. Ранее руководитель структуры мэрии хотел приобрести китайскую премиум-машину, но получил отказ от местных властей.
«Объект закупки: покупка легкового автомобиля LADA Vesta 1 поколение (рестайлинг) NG Gros седан 1.6 МТ Life (или эквивалент) для нужд МП „Спецавтотранс“. <…> Признать победителем аукциона ООО „Акцент-авто М“ из Челябинска, предложившего цену договора 1 700 890 рублей», — указано в протоколе подведения итогов торгов.
В сентябре директор «Спецавтотранса» пытался купить на предприятие китайский внедорожник премиум-класса Exeed VX President за 6,3 млн рублей. Покупку машины отменил глава Шадринска Антон Мокан. Причиной отказа от приобретения авто стало отсутствие финансовых средств у предприятия.
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