Директор курганского МУПа после отказа от премиум-машины купил авто в три раза дешевле

Структура мэрии Шадринска закупила автомобиль Lada Vesta за 1,7 млн рублей

29 ноября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

В структуру мэрии Шадринска купили автомобиль Lada Vesta Фото: Антон Белицкий © URA.RU Директор муниципального предприятия «Спецавтотранс» из Шадринска (Курганская область) Юрий Грязных приобрел у челябинской фирмы автомобиль Lada Vesta более чем за 1,7 млн рублей. Информация об итогах аукциона опубликована на сайте госзакупок. Ранее руководитель структуры мэрии хотел приобрести китайскую премиум-машину, но получил отказ от местных властей. «Объект закупки: покупка легкового автомобиля LADA Vesta 1 поколение (рестайлинг) NG Gros седан 1.6 МТ Life (или эквивалент) для нужд МП „Спецавтотранс“. <…> Признать победителем аукциона ООО „Акцент-авто М“ из Челябинска, предложившего цену договора 1 700 890 рублей», — указано в протоколе подведения итогов торгов. В сентябре директор «Спецавтотранса» пытался купить на предприятие китайский внедорожник премиум-класса Exeed VX President за 6,3 млн рублей. Покупку машины отменил глава Шадринска Антон Мокан. Причиной отказа от приобретения авто стало отсутствие финансовых средств у предприятия.

Директор муниципального предприятия «Спецавтотранс» из Шадринска (Курганская область) Юрий Грязных приобрел у челябинской фирмы автомобиль Lada Vesta более чем за 1,7 млн рублей. Информация об итогах аукциона опубликована на сайте госзакупок. Ранее руководитель структуры мэрии хотел приобрести китайскую премиум-машину, но получил отказ от местных властей. «Объект закупки: покупка легкового автомобиля LADA Vesta 1 поколение (рестайлинг) NG Gros седан 1.6 МТ Life (или эквивалент) для нужд МП „Спецавтотранс“. <…> Признать победителем аукциона ООО „Акцент-авто М“ из Челябинска, предложившего цену договора 1 700 890 рублей», — указано в протоколе подведения итогов торгов. В сентябре директор «Спецавтотранса» пытался купить на предприятие китайский внедорожник премиум-класса Exeed VX President за 6,3 млн рублей. Покупку машины отменил глава Шадринска Антон Мокан. Причиной отказа от приобретения авто стало отсутствие финансовых средств у предприятия.