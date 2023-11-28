28 ноября 2023

Власти Кургана потратили на пожарную безопасность меньше денег, чем планировали

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, огнетушитель, инвентарь, пожарный
Мэрия Кургана сэкономила на пожарной безопасности Фото:

В Кургане сократились расходы на пожарную безопасность муниципальных учреждений. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания гордумы.

«Расходы по программе пожарной безопасности муниципальных учреждений сократились на 532 тысячи рублей», — процитировал директора департамента финансов и имущества Игоря Зворыгина корреспондент. Сокращение произошло после проведения конкурсных процедур.

При этом чиновники утверждают, что физически работы выполнены в полном объеме. В 2024 году все необходимые для безопасности средства также будут предусмотрены в бюджете.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана провалила проверку ГУ МЧС. Проверяющие нашли в городской черте более 6000 нарушений противопожарного режима.

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В Кургане сократились расходы на пожарную безопасность муниципальных учреждений. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания гордумы. «Расходы по программе пожарной безопасности муниципальных учреждений сократились на 532 тысячи рублей», — процитировал директора департамента финансов и имущества Игоря Зворыгина корреспондент. Сокращение произошло после проведения конкурсных процедур. При этом чиновники утверждают, что физически работы выполнены в полном объеме. В 2024 году все необходимые для безопасности средства также будут предусмотрены в бюджете. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана провалила проверку ГУ МЧС. Проверяющие нашли в городской черте более 6000 нарушений противопожарного режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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