Власти Кургана потратили на пожарную безопасность меньше денег, чем планировали

В Кургане сократились расходы на пожарную безопасность муниципальных учреждений. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания гордумы.
«Расходы по программе пожарной безопасности муниципальных учреждений сократились на 532 тысячи рублей», — процитировал директора департамента финансов и имущества Игоря Зворыгина корреспондент. Сокращение произошло после проведения конкурсных процедур.
При этом чиновники утверждают, что физически работы выполнены в полном объеме. В 2024 году все необходимые для безопасности средства также будут предусмотрены в бюджете.
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана провалила проверку ГУ МЧС. Проверяющие нашли в городской черте более 6000 нарушений противопожарного режима.
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