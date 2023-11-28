Житель Тюменской области стал миллионером за 100 рублей

Мужчина выиграл в лотерею миллион рублей
Житель Тобольска (Тюменская область) выиграл миллион рублей в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России». При этом на билет, принесший удачу, мужчина потратил 100 рублей.
«Житель Тобольска выиграл миллион рублей в лотерею. Билет обошелся мужчине в 100 рублей», — сообщает пресс-служба «Почты России».
Как писало URA.RU, ранее житель Тюмени выиграл пять миллионов рублей. Деньги он потратил на мотоцикл и закрытие ипотеки.
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