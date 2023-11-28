28 ноября 2023

Житель Тюменской области стал миллионером за 100 рублей

Тоболяк выиграл в лотерею миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выиграл в лотерею миллион рублей Фото:

Житель Тобольска (Тюменская область) выиграл миллион рублей в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России». При этом на билет, принесший удачу, мужчина потратил 100 рублей.

«Житель Тобольска выиграл миллион рублей в лотерею. Билет обошелся мужчине в 100 рублей», — сообщает пресс-служба «Почты России».

Как писало URA.RU, ранее житель Тюмени выиграл пять миллионов рублей. Деньги он потратил на мотоцикл и закрытие ипотеки.

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Житель Тобольска (Тюменская область) выиграл миллион рублей в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России». При этом на билет, принесший удачу, мужчина потратил 100 рублей. «Житель Тобольска выиграл миллион рублей в лотерею. Билет обошелся мужчине в 100 рублей», — сообщает пресс-служба «Почты России». Как писало URA.RU, ранее житель Тюмени выиграл пять миллионов рублей. Деньги он потратил на мотоцикл и закрытие ипотеки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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