В Казахстане бойцу ЧВК «Вагнер» дали срок за участие в СВО

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Экс-бойца ЧВК «Вагнер» осудили на шесть лет в Казахстане Фото:

Боец ЧВК «Вагнер» из Казахстана был приговорен к лишению свободы за участие в боях на Украине. Об этом сообщили в Карагандинском областном суде.

«Гражданин, который был наемником ЧВК „Вагнер“, осужден на шесть лет и восемь месяцев лишения свободы», — сообщается на официальном сайте суда. Там добавили, что решение о приговоре было принято еще в августе, а сегодня стало известно о его вступлении в силу. На сайте указано, что боец участвовал в освобождении Бахмута (Артемовска).

Казахстанцу было предъявлено обвинение в наемничестве. В ходе судебного процесса он признал свою вину. Прокурор также запросил конфискацию заработанных им денег за период нахождения в составе ЧВК «Вагнер», заключили в суде.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Боец ЧВК «Вагнер» из Казахстана был приговорен к лишению свободы за участие в боях на Украине. Об этом сообщили в Карагандинском областном суде. «Гражданин, который был наемником ЧВК „Вагнер“, осужден на шесть лет и восемь месяцев лишения свободы», — сообщается на официальном сайте суда. Там добавили, что решение о приговоре было принято еще в августе, а сегодня стало известно о его вступлении в силу. На сайте указано, что боец участвовал в освобождении Бахмута (Артемовска). Казахстанцу было предъявлено обвинение в наемничестве. В ходе судебного процесса он признал свою вину. Прокурор также запросил конфискацию заработанных им денег за период нахождения в составе ЧВК «Вагнер», заключили в суде. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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