В Казахстане бойцу ЧВК «Вагнер» дали срок за участие в СВО

29 ноября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Экс-бойца ЧВК «Вагнер» осудили на шесть лет в Казахстане Фото: Илья Московец © URA.RU Боец ЧВК «Вагнер» из Казахстана был приговорен к лишению свободы за участие в боях на Украине. Об этом сообщили в Карагандинском областном суде. «Гражданин, который был наемником ЧВК „Вагнер“, осужден на шесть лет и восемь месяцев лишения свободы», — сообщается на официальном сайте суда. Там добавили, что решение о приговоре было принято еще в августе, а сегодня стало известно о его вступлении в силу. На сайте указано, что боец участвовал в освобождении Бахмута (Артемовска). Казахстанцу было предъявлено обвинение в наемничестве. В ходе судебного процесса он признал свою вину. Прокурор также запросил конфискацию заработанных им денег за период нахождения в составе ЧВК «Вагнер», заключили в суде. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Боец ЧВК «Вагнер» из Казахстана был приговорен к лишению свободы за участие в боях на Украине. Об этом сообщили в Карагандинском областном суде. «Гражданин, который был наемником ЧВК „Вагнер“, осужден на шесть лет и восемь месяцев лишения свободы», — сообщается на официальном сайте суда. Там добавили, что решение о приговоре было принято еще в августе, а сегодня стало известно о его вступлении в силу. На сайте указано, что боец участвовал в освобождении Бахмута (Артемовска). Казахстанцу было предъявлено обвинение в наемничестве. В ходе судебного процесса он признал свою вину. Прокурор также запросил конфискацию заработанных им денег за период нахождения в составе ЧВК «Вагнер», заключили в суде. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.