Мэрия Кургана сократит свои расходы

29 ноября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Планируется, что ведомственная структура расходов снизится более чем на миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в 2024 году снизятся расходы департаментов городской администрации. Этот вопрос 29 ноября обсудили депутаты на заседании комиссий гордумы, передает корреспондент URA.RU. «В таблице идет занижение. Администрации города Кургана было выделено более 15 млн рублей, а стало 12 — и так далее», — заявил депутат Артур Пущин. При этом в законе о бюджете на 2023 год ведомственная структура расходов была запланирована в размере 12,75 млн рублей, а в законопроекте на 2024 год — в размере 11,3 млн рублей. Директор департамента финансов Игорь Зворыгин, что это не снижение, а перераспределение по разным направлением. «Мы смотрим не по администрации, а в целом по городу Кургану», — добавил руководитель ведомства. В этот же день стало известно, что в городе на полмиллиона сократились расходы на пожарную безопасность муниципальных учреждений. При этом, по данным чиновников, физически работы выполнены в полном объеме.

В Кургане в 2024 году снизятся расходы департаментов городской администрации. Этот вопрос 29 ноября обсудили депутаты на заседании комиссий гордумы, передает корреспондент URA.RU. «В таблице идет занижение. Администрации города Кургана было выделено более 15 млн рублей, а стало 12 — и так далее», — заявил депутат Артур Пущин. При этом в законе о бюджете на 2023 год ведомственная структура расходов была запланирована в размере 12,75 млн рублей, а в законопроекте на 2024 год — в размере 11,3 млн рублей. Директор департамента финансов Игорь Зворыгин, что это не снижение, а перераспределение по разным направлением. «Мы смотрим не по администрации, а в целом по городу Кургану», — добавил руководитель ведомства. В этот же день стало известно, что в городе на полмиллиона сократились расходы на пожарную безопасность муниципальных учреждений. При этом, по данным чиновников, физически работы выполнены в полном объеме.