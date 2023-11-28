28 ноября 2023

Мэрия Кургана сократит свои расходы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Планируется, что ведомственная структура расходов снизится более чем на миллион рублей Фото:

В Кургане в 2024 году снизятся расходы департаментов городской администрации. Этот вопрос 29 ноября обсудили депутаты на заседании комиссий гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«В таблице идет занижение. Администрации города Кургана было выделено более 15 млн рублей, а стало 12 — и так далее», — заявил депутат Артур Пущин. При этом в законе о бюджете на 2023 год ведомственная структура расходов была запланирована в размере 12,75 млн рублей, а в законопроекте на 2024 год — в размере 11,3 млн рублей.

Директор департамента финансов Игорь Зворыгин, что это не снижение, а перераспределение по разным направлением. «Мы смотрим не по администрации, а в целом по городу Кургану», — добавил руководитель ведомства.

В этот же день стало известно, что в городе на полмиллиона сократились расходы на пожарную безопасность муниципальных учреждений. При этом, по данным чиновников, физически работы выполнены в полном объеме.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в 2024 году снизятся расходы департаментов городской администрации. Этот вопрос 29 ноября обсудили депутаты на заседании комиссий гордумы, передает корреспондент URA.RU. «В таблице идет занижение. Администрации города Кургана было выделено более 15 млн рублей, а стало 12 — и так далее», — заявил депутат Артур Пущин. При этом в законе о бюджете на 2023 год ведомственная структура расходов была запланирована в размере 12,75 млн рублей, а в законопроекте на 2024 год — в размере 11,3 млн рублей. Директор департамента финансов Игорь Зворыгин, что это не снижение, а перераспределение по разным направлением. «Мы смотрим не по администрации, а в целом по городу Кургану», — добавил руководитель ведомства. В этот же день стало известно, что в городе на полмиллиона сократились расходы на пожарную безопасность муниципальных учреждений. При этом, по данным чиновников, физически работы выполнены в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...