28 ноября 2023

Тюмень будет поставлять в Китай важное сельскохозяйственное сырье

Тюменская область отправила в Китай первую коммерческую партию масличного льна
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, флаг россии, флаг китая
Экспорт новой агропромышленной продукции расширит сотрудничество между Тюменской областью и КНР Фото:

Из Тюменской области в Китай отправилась первая коммерческая партия масличного льна. О том, что партия прошла перед отправкой все необходимые испытания, сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Сотрудниками Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведен контроль качества партии семян льна весом 1200 тонн. Продукция Ишимского района Тюменской области была экспортирована в Китайскую Народную Республику», — говорится в сообщении.

В ведомстве URA.RU пояснили, что в начале ноября в Китай была отправлена небольшая партия льна. Целью этой отправки была проверка работоспособности системы оплаты и проработка логистической схемы. В настоящий момент название компании, которая провела первую коммерческую отправку, не разглашается — эти данные считаются коммерческой тайной.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменский бизнес заинтересован в сотрудничестве не только с КНР. В частности, сейчас активно ведется поиск партнеров в Юго-Восточной Азии.

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Из Тюменской области в Китай отправилась первая коммерческая партия масличного льна. О том, что партия прошла перед отправкой все необходимые испытания, сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Сотрудниками Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведен контроль качества партии семян льна весом 1200 тонн. Продукция Ишимского района Тюменской области была экспортирована в Китайскую Народную Республику», — говорится в сообщении. В ведомстве URA.RU пояснили, что в начале ноября в Китай была отправлена небольшая партия льна. Целью этой отправки была проверка работоспособности системы оплаты и проработка логистической схемы. В настоящий момент название компании, которая провела первую коммерческую отправку, не разглашается — эти данные считаются коммерческой тайной. Ранее URA.RU рассказало, что тюменский бизнес заинтересован в сотрудничестве не только с КНР. В частности, сейчас активно ведется поиск партнеров в Юго-Восточной Азии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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