Тюмень будет поставлять в Китай важное сельскохозяйственное сырье

Тюменская область отправила в Китай первую коммерческую партию масличного льна

29 ноября 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Экспорт новой агропромышленной продукции расширит сотрудничество между Тюменской областью и КНР Фото: Георгий Бергал © URA.RU Из Тюменской области в Китай отправилась первая коммерческая партия масличного льна. О том, что партия прошла перед отправкой все необходимые испытания, сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Сотрудниками Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведен контроль качества партии семян льна весом 1200 тонн. Продукция Ишимского района Тюменской области была экспортирована в Китайскую Народную Республику», — говорится в сообщении. В ведомстве URA.RU пояснили, что в начале ноября в Китай была отправлена небольшая партия льна. Целью этой отправки была проверка работоспособности системы оплаты и проработка логистической схемы. В настоящий момент название компании, которая провела первую коммерческую отправку, не разглашается — эти данные считаются коммерческой тайной. Ранее URA.RU рассказало, что тюменский бизнес заинтересован в сотрудничестве не только с КНР. В частности, сейчас активно ведется поиск партнеров в Юго-Восточной Азии.

Из Тюменской области в Китай отправилась первая коммерческая партия масличного льна. О том, что партия прошла перед отправкой все необходимые испытания, сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Сотрудниками Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведен контроль качества партии семян льна весом 1200 тонн. Продукция Ишимского района Тюменской области была экспортирована в Китайскую Народную Республику», — говорится в сообщении. В ведомстве URA.RU пояснили, что в начале ноября в Китай была отправлена небольшая партия льна. Целью этой отправки была проверка работоспособности системы оплаты и проработка логистической схемы. В настоящий момент название компании, которая провела первую коммерческую отправку, не разглашается — эти данные считаются коммерческой тайной. Ранее URA.RU рассказало, что тюменский бизнес заинтересован в сотрудничестве не только с КНР. В частности, сейчас активно ведется поиск партнеров в Юго-Восточной Азии.