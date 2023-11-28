Тюмень будет поставлять в Китай важное сельскохозяйственное сырье

Из Тюменской области в Китай отправилась первая коммерческая партия масличного льна. О том, что партия прошла перед отправкой все необходимые испытания, сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«Сотрудниками Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведен контроль качества партии семян льна весом 1200 тонн. Продукция Ишимского района Тюменской области была экспортирована в Китайскую Народную Республику», — говорится в сообщении.
В ведомстве URA.RU пояснили, что в начале ноября в Китай была отправлена небольшая партия льна. Целью этой отправки была проверка работоспособности системы оплаты и проработка логистической схемы. В настоящий момент название компании, которая провела первую коммерческую отправку, не разглашается — эти данные считаются коммерческой тайной.
Ранее URA.RU рассказало, что тюменский бизнес заинтересован в сотрудничестве не только с КНР. В частности, сейчас активно ведется поиск партнеров в Юго-Восточной Азии.
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