В Тюмени нашли продукты, которые подешевели с начала года

Тюменьстат: за 2023 год молочные продукты в Тюмени подешевели на 5%

29 ноября 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

С января в магазинах Тюмени подешевели молоко, кефир, сметана и другие кисломолочные продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области с начала года в среднем на 5% подешевела молочная продукция. Бюллетень о ценах на некоторые виды продукции за третью неделю ноября опубликован на официальном сайте тюменского управления Росстата. «На 20 ноября цены на молоко в среднем составляли 65,81 рубля за литр пастеризованного и 99,9 рубля за литр стерилизованного. Сметана стоила в среднем 264,87 рубля, а творог — 389,7 рубля за килограмм», — говорится в сообщении ведомства. По сравнению с данными за середину января, цены на молоко и кисломолочные продукты снизились в среднем на 5%. Для примера: на 23 января литр пастеризованного молока стоил 68,95 рубля, килограмм сметаны — 273,15 рубля, а килограмм творога — 422,98 рубля. Ранее URA.RU рассказывало, что снижение цен в тюменских магазинах является скорее исключением, чем правилом. Например, овощи к концу осени подорожали на 28-30%.

В Тюменской области с начала года в среднем на 5% подешевела молочная продукция. Бюллетень о ценах на некоторые виды продукции за третью неделю ноября опубликован на официальном сайте тюменского управления Росстата. «На 20 ноября цены на молоко в среднем составляли 65,81 рубля за литр пастеризованного и 99,9 рубля за литр стерилизованного. Сметана стоила в среднем 264,87 рубля, а творог — 389,7 рубля за килограмм», — говорится в сообщении ведомства. По сравнению с данными за середину января, цены на молоко и кисломолочные продукты снизились в среднем на 5%. Для примера: на 23 января литр пастеризованного молока стоил 68,95 рубля, килограмм сметаны — 273,15 рубля, а килограмм творога — 422,98 рубля. Ранее URA.RU рассказывало, что снижение цен в тюменских магазинах является скорее исключением, чем правилом. Например, овощи к концу осени подорожали на 28-30%.