Курганский госпиталь ветеранов получит 150 млн рублей и новых врачей. Фото

29 ноября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Курганские власти выделят более 150 млн госпиталю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области выделят порядка 153 млн рублей на ремонт и закупку оборудования для областного госпиталя ветеранов войн. Также для медучреждения будут искать востребованных врачей, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «На ремонт на следующий год будет выделено еще 65 млн. На закупку нового высокотехнологичного оборудования — порядка 88 млн рублей», — сообщил губернатор. Директору депздрава Алексей Сигидаеву глава региона поручил подобрать востребованных врачей для госпиталя. Такие решения были приняты после встречи с участниками наблюдательного совета госпиталя. На встрече присутствовали члены фонда «Защитники Отечества» и глава СУ СКР по Курганской области Богдан Францишко. На ремонт госпиталя уже потрачено около 50 млн рублей. Чтобы госпиталь был готов принять на лечение достаточно число участников военных действий, необходимо увеличить его финансирование и провести комплектование сотрудниками и врачами. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выросло качество медицинского обслуживания. Местные больницы стали современнее и привлекательнее. К лечению курганцев привлекают врачей из других регионов. Курганский губернатор Вадим Шумков выделит областному госпиталю ветеранов более 150 млн рублей фото: https://t.me/silavpravdevshumkov На ремонт территории госпиталя в Кургане потрачено более 50 млн рублей фото: https://t.me/silavpravdevshumkov Власти поручили укомплектовать госпиталь врачами фото: https://t.me/silavpravdevshumkov

Власти Курганской области выделят порядка 153 млн рублей на ремонт и закупку оборудования для областного госпиталя ветеранов войн. Также для медучреждения будут искать востребованных врачей, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «На ремонт на следующий год будет выделено еще 65 млн. На закупку нового высокотехнологичного оборудования — порядка 88 млн рублей», — сообщил губернатор. Директору депздрава Алексей Сигидаеву глава региона поручил подобрать востребованных врачей для госпиталя. Такие решения были приняты после встречи с участниками наблюдательного совета госпиталя. На встрече присутствовали члены фонда «Защитники Отечества» и глава СУ СКР по Курганской области Богдан Францишко. На ремонт госпиталя уже потрачено около 50 млн рублей. Чтобы госпиталь был готов принять на лечение достаточно число участников военных действий, необходимо увеличить его финансирование и провести комплектование сотрудниками и врачами. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выросло качество медицинского обслуживания. Местные больницы стали современнее и привлекательнее. К лечению курганцев привлекают врачей из других регионов.