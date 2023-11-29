ХАМАС намерено освободить других граждан РФ в знак признательности Путину

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
ХАМАС продолжит освобождать российских заложников Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

ХАМАС освободит российских граждан, задержанных в секторе Газа, в обход сделки. Это будет сделано в знак признательности российскому президенту Владимиру Путину за его позицию в отношении палестинского народа. Об этом сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

«Никто из израильских мужчин, задержанных в Газе, не был освобожден, за исключением Ронни Кривого, русского происхождения, из-за признательности президенту [России Владимиру] Путину за позицию в отношении движения [ХАМАС]. Сегодня другие [пленники с российским гражданством] будут освобождены за пределами сделки», — подчеркнул Муса Абу Марзук в соцсети X.

С 7 октября между Израилем и Палестиной проходит военный конфликт. Все началось после нападения представителей палестинского движения ХАМАС на территорию еврейского государства. В секторе Газа 24 ноября Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, в ходе которого стороны договорились обменяться заложниками. Израиль обещала передать 150 человек, такое же количество намерено освободить ХАМАС. В числе заложников в секторе Газа находятся и российские граждане. Президент РФ Владимир Путин выступает за создание палестинского суверенного государства, поэтом представители ХАМАС к нему относятся лояльно.

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ХАМАС освободит российских граждан, задержанных в секторе Газа, в обход сделки. Это будет сделано в знак признательности российскому президенту Владимиру Путину за его позицию в отношении палестинского народа. Об этом сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук. «Никто из израильских мужчин, задержанных в Газе, не был освобожден, за исключением Ронни Кривого, русского происхождения, из-за признательности президенту [России Владимиру] Путину за позицию в отношении движения [ХАМАС]. Сегодня другие [пленники с российским гражданством] будут освобождены за пределами сделки», — подчеркнул Муса Абу Марзук в соцсети X. С 7 октября между Израилем и Палестиной проходит военный конфликт. Все началось после нападения представителей палестинского движения ХАМАС на территорию еврейского государства. В секторе Газа 24 ноября Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, в ходе которого стороны договорились обменяться заложниками. Израиль обещала передать 150 человек, такое же количество намерено освободить ХАМАС. В числе заложников в секторе Газа находятся и российские граждане. Президент РФ Владимир Путин выступает за создание палестинского суверенного государства, поэтом представители ХАМАС к нему относятся лояльно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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