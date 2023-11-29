ХАМАС намерено освободить других граждан РФ в знак признательности Путину

29 ноября 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

ХАМАС продолжит освобождать российских заложников Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа ХАМАС освободит российских граждан, задержанных в секторе Газа, в обход сделки. Это будет сделано в знак признательности российскому президенту Владимиру Путину за его позицию в отношении палестинского народа. Об этом сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук. «Никто из израильских мужчин, задержанных в Газе, не был освобожден, за исключением Ронни Кривого, русского происхождения, из-за признательности президенту [России Владимиру] Путину за позицию в отношении движения [ХАМАС]. Сегодня другие [пленники с российским гражданством] будут освобождены за пределами сделки», — подчеркнул Муса Абу Марзук в соцсети X. С 7 октября между Израилем и Палестиной проходит военный конфликт. Все началось после нападения представителей палестинского движения ХАМАС на территорию еврейского государства. В секторе Газа 24 ноября Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, в ходе которого стороны договорились обменяться заложниками. Израиль обещала передать 150 человек, такое же количество намерено освободить ХАМАС. В числе заложников в секторе Газа находятся и российские граждане. Президент РФ Владимир Путин выступает за создание палестинского суверенного государства, поэтом представители ХАМАС к нему относятся лояльно.

ХАМАС освободит российских граждан, задержанных в секторе Газа, в обход сделки. Это будет сделано в знак признательности российскому президенту Владимиру Путину за его позицию в отношении палестинского народа. Об этом сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук. «Никто из израильских мужчин, задержанных в Газе, не был освобожден, за исключением Ронни Кривого, русского происхождения, из-за признательности президенту [России Владимиру] Путину за позицию в отношении движения [ХАМАС]. Сегодня другие [пленники с российским гражданством] будут освобождены за пределами сделки», — подчеркнул Муса Абу Марзук в соцсети X. С 7 октября между Израилем и Палестиной проходит военный конфликт. Все началось после нападения представителей палестинского движения ХАМАС на территорию еврейского государства. В секторе Газа 24 ноября Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, в ходе которого стороны договорились обменяться заложниками. Израиль обещала передать 150 человек, такое же количество намерено освободить ХАМАС. В числе заложников в секторе Газа находятся и российские граждане. Президент РФ Владимир Путин выступает за создание палестинского суверенного государства, поэтом представители ХАМАС к нему относятся лояльно.