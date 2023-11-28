Путин назвал ключевое условие для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

Для завершения войны на Ближнем Востоке необходимо дать возможность Палестине создать суверенное государство с границами периода 1967 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Сейчас, когда кровопролитный конфликт приводит к неисчислимым последствиям мирового населения Палестины, важными особенностями являются следующие положения России в использовании реализации законов вашего народа о создании собственного суверенного государства в границах 1967 года», — следует из обращения российского лидера в адрес президента Палестины Махмуда Аббаса в рамках Международного дня солидарности с палестинским народом. Его передает ТАСС. По словам главы РФ, именно в этом состоит урегулирование палестино-израильского конфликта. Путин также выразил надежду на обеспечение партнерства и дружественных отношений между Россией и Палестиной.
Владимир Путин неоднократно заявлял о создании суверенного палестинского государства в первые дни с начала военного конфликта на Ближнем Востоке 7 октября. С 24 по 28 ноября между Израилем и Палестиной объявлен режим прекращения огня с целью обмена военнопленными.
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