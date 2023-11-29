Самый богатый депутат Госдумы решил сложить полномочия

Депутат Госдумы Блоцкий уходит в отставку

29 ноября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Владимир Блоцкий прошел в Госдуму от партии КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы от партии КПРФ Владимир Блоцкий намерен сложить с себя полномочия. Об этом сообщается в соответствующем положении. Он считается самым богатым депутатом. За 2021 год его доход составлял 3,5 миллиарда рублей. «Проект постановления «О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы <…> Блоцкого Владимира Николаевича», — гласит документ , размещенный на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Отставку Блоцкого подтвердил и первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев. Владимир Блоцкий является заместителем председателя думского комитета по аграрным вопросам. Он считается наиболее богатым депутатом. Исходя из опубликованной декларации, только в 2021 году он имел доход в 3,5 миллиарда рублей. Также в его собственности есть четыре квартиры, четыре дома и девять земельных участков, в том числе в Великобритании.

Депутат Госдумы от партии КПРФ Владимир Блоцкий намерен сложить с себя полномочия. Об этом сообщается в соответствующем положении. Он считается самым богатым депутатом. За 2021 год его доход составлял 3,5 миллиарда рублей. «Проект постановления «О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы <…> Блоцкого Владимира Николаевича», — гласит документ, размещенный на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Отставку Блоцкого подтвердил и первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев. Владимир Блоцкий является заместителем председателя думского комитета по аграрным вопросам. Он считается наиболее богатым депутатом. Исходя из опубликованной декларации, только в 2021 году он имел доход в 3,5 миллиарда рублей. Также в его собственности есть четыре квартиры, четыре дома и девять земельных участков, в том числе в Великобритании.