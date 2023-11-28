28 ноября 2023

В Тюмени после «мегашторма» продают горящие путевки в Сочи за бесценок

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Виды Сочи, сочи, море
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Тюменские турфирмы после цунами, возникшего на юге России, продают горящие путевки в Сочи за 20 тысяч рублей, что вдвое меньше обычной средней цены по городу. Информация об этом опубликована на специализированных сайтах.

«Путевка в Сочи из Тюмени. Стоимость: 20 тысяч рублей. Вылет 1 и 15 декабря», — указано в описании лота.

Эта стоимость рассчитана на одного человека. Туда входят авиаперелет, шестидневное проживание в отеле, питание и топливный сбор. Отдыхать турист будет в двухзвездочной гостинице.

В ночь на 27 ноября Крым и Кубань накрыл «шторм века». Из-за непогоды в Сочи рухнул трехэтажный дом. Под зданием подмыло землю, что привело к разрушению дома.

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Тюменские турфирмы после цунами, возникшего на юге России, продают горящие путевки в Сочи за 20 тысяч рублей, что вдвое меньше обычной средней цены по городу. Информация об этом опубликована на специализированных сайтах. «Путевка в Сочи из Тюмени. Стоимость: 20 тысяч рублей. Вылет 1 и 15 декабря», — указано в описании лота. Эта стоимость рассчитана на одного человека. Туда входят авиаперелет, шестидневное проживание в отеле, питание и топливный сбор. Отдыхать турист будет в двухзвездочной гостинице. В ночь на 27 ноября Крым и Кубань накрыл «шторм века». Из-за непогоды в Сочи рухнул трехэтажный дом. Под зданием подмыло землю, что привело к разрушению дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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