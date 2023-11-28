В Тюмени после «мегашторма» продают горящие путевки в Сочи за бесценок

29 ноября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Цены снизились после ЧП, случившегося в Краснодарском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Крым накрыло ураганным ветром Тюменские турфирмы после цунами, возникшего на юге России, продают горящие путевки в Сочи за 20 тысяч рублей, что вдвое меньше обычной средней цены по городу. Информация об этом опубликована на специализированных сайтах. «Путевка в Сочи из Тюмени. Стоимость: 20 тысяч рублей. Вылет 1 и 15 декабря», — указано в описании лота. Эта стоимость рассчитана на одного человека. Туда входят авиаперелет, шестидневное проживание в отеле, питание и топливный сбор. Отдыхать турист будет в двухзвездочной гостинице. В ночь на 27 ноября Крым и Кубань накрыл «шторм века». Из-за непогоды в Сочи рухнул трехэтажный дом. Под зданием подмыло землю, что привело к разрушению дома.

Тюменские турфирмы после цунами, возникшего на юге России, продают горящие путевки в Сочи за 20 тысяч рублей, что вдвое меньше обычной средней цены по городу. Информация об этом опубликована на специализированных сайтах. «Путевка в Сочи из Тюмени. Стоимость: 20 тысяч рублей. Вылет 1 и 15 декабря», — указано в описании лота. Эта стоимость рассчитана на одного человека. Туда входят авиаперелет, шестидневное проживание в отеле, питание и топливный сбор. Отдыхать турист будет в двухзвездочной гостинице. В ночь на 27 ноября Крым и Кубань накрыл «шторм века». Из-за непогоды в Сочи рухнул трехэтажный дом. Под зданием подмыло землю, что привело к разрушению дома.