Мэрия объяснила, почему курганцы останутся без праздничного салюта на Новый год. Видео

Мэрия Кургана отказалась от салюта, поддержав позицию губернатора

29 ноября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Праздничная программа Нового года в Кургане будет проведена без салюта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганская мэрия отказалась от идеи запуска салюта во время празднования Нового года в поддержку СВО и семей военнослужащих. Об этом сообщила администрация города в сообществе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Мы поддерживаем позицию губернатора о том, что в период специальной военной операции, когда многие семьи ждут домой своих защитников, не время для проведения праздничного салюта», — прокомментировал решение председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров. Тем не менее, как отметил Прозоров, праздничные мероприятия будут организованы для всех жителей города. Заведующая отделом культуры департамента социальной политики Татьяна Абросимова пояснила, что большинство мероприятий будут ориентированы на семьи с детьми, а сама программа празднования Нового года еще формируется. К середине декабря ее разместят на сайте администрации. Также, по словам Абросимовой, в центральном парке культуры и отдыха будет организована резиденция Деда Мороза, о которой мэрия получила положительные отзывы в прошлом году. Праздничные площадки будут оформлены не только на главной площади Кургана, но и в микрорайонах, например, в Заозерном, Восточном, Рябково и Черемухово. Ранее URA.RU писало, что глава курганского региона раскритиковал решение администрации областного центра о проведении салюта. Губернатор обратил внимание мэрии на то, что салют не уместен в связи с проведением СВО, где проходят службу, в том числе, курганцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская мэрия отказалась от идеи запуска салюта во время празднования Нового года в поддержку СВО и семей военнослужащих. Об этом сообщила администрация города в сообществе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Мы поддерживаем позицию губернатора о том, что в период специальной военной операции, когда многие семьи ждут домой своих защитников, не время для проведения праздничного салюта», — прокомментировал решение председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров. Тем не менее, как отметил Прозоров, праздничные мероприятия будут организованы для всех жителей города. Заведующая отделом культуры департамента социальной политики Татьяна Абросимова пояснила, что большинство мероприятий будут ориентированы на семьи с детьми, а сама программа празднования Нового года еще формируется. К середине декабря ее разместят на сайте администрации. Также, по словам Абросимовой, в центральном парке культуры и отдыха будет организована резиденция Деда Мороза, о которой мэрия получила положительные отзывы в прошлом году. Праздничные площадки будут оформлены не только на главной площади Кургана, но и в микрорайонах, например, в Заозерном, Восточном, Рябково и Черемухово. Ранее URA.RU писало, что глава курганского региона раскритиковал решение администрации областного центра о проведении салюта. Губернатор обратил внимание мэрии на то, что салют не уместен в связи с проведением СВО, где проходят службу, в том числе, курганцы.