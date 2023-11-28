28 ноября 2023

Дума ХМАО приняла рекордный бюджет на 2024 год

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство и Дума ХМАО. Здание и таблички. Ханты-Мансийск, дума хмао, правительство хмао
Почти 70% средств регион направит на социальную сферу Фото:

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа приняли окружной бюджет на 2024 год в сумме 332 миллиарда рублей. Почти 70% средств регион направит на социальную сферу, передает журналист URA.RU с заседания.

«Бюджет составлен с учетом понимаемых мер экономической политики. И, что самое главное, он сохраняет свою социальную направленность. Например, в 2024 году на эти цели будет направлено 68% бюджета автономного округа», — сообщил спикер окружной думы Борис Хохряков во время пресс-подхода.

Депутаты также приняли бюджет на плановый период 2025—2026 годов. Суммы составят 337 и 338 миллиардов рублей соответственно. В последнем случае расходы на социальную сферу увеличат до 72%. «Особое внимание мы уделяем поддержке участников СВО, их семьям. Традиционно, мы поддерживаем такие основные направления, как образование, здравоохранение, поддержка семей с детьми», — добавил Хохряков.

Ранее окружные власти одобрили бюджет на 2024 год. Он спрогнозирован с дефицитом на 2024 год в сумме 48,6 миллиарда рублей.

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Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа приняли окружной бюджет на 2024 год в сумме 332 миллиарда рублей. Почти 70% средств регион направит на социальную сферу, передает журналист URA.RU с заседания. «Бюджет составлен с учетом понимаемых мер экономической политики. И, что самое главное, он сохраняет свою социальную направленность. Например, в 2024 году на эти цели будет направлено 68% бюджета автономного округа», — сообщил спикер окружной думы Борис Хохряков во время пресс-подхода. Депутаты также приняли бюджет на плановый период 2025—2026 годов. Суммы составят 337 и 338 миллиардов рублей соответственно. В последнем случае расходы на социальную сферу увеличат до 72%. «Особое внимание мы уделяем поддержке участников СВО, их семьям. Традиционно, мы поддерживаем такие основные направления, как образование, здравоохранение, поддержка семей с детьми», — добавил Хохряков. Ранее окружные власти одобрили бюджет на 2024 год. Он спрогнозирован с дефицитом на 2024 год в сумме 48,6 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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