Глава «дочки» «Газпрома» добавил себе нового зама

Директор «Газпром трансгаз Югорск» назначил зама по ремонту и капстроительству

29 ноября 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Заместителем гендиректора «Газпром трансгаз Югорска» стал его коллега из волгоградского филиала Фото: Владимир Андреев © URA.RU Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» Алексей Кшесинский назначил нового заместителя по ремонту и капитальному строительству. На официальном сайте предприятия указано, что эту должность занял Евгений Лукин. «Евгений Сергеевич Лукин — с ноября 2023 года заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО „Газпром трансгаз Югорск“. До этого работал в ООО „Газпром трансгаз Волгоград“», — указано на сайте. По информации на сайте компании, Лукин родом из Екатеринбурга (в 1980-х годах — Свердловска). Геофизик по образованию, он начал свой профессиональный путь в ХМАО: в филиале сургутской геофизической экспедиции АО «ПГО „Тюменьпромгеофизика“». В 2008-м пришел в структуру «Газпрома». Трудовая биография Лукина во многом совпадает с послужным списком Кшесинского. Они в одно время работали в компании «Газпром трансгаз Екатеринбург», затем один за другим перешли в «Газпром трансгаз Волгоград». На предприятиях Лукин занимал позиции замначальника инженерно-технического центра, затем начальника технического отдела, руководил управлением организации восстановления основных фондов. Кшесинский возглавлял линейные производственные управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) в Екатеринбурге и в Волгограде, а потом был главным инженером и первым замом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград». URA.RU направило в компанию «Газпром трансгаз Югорск» запрос с просьбой прокомментировать новое назначение. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что летом после аварии на трубопроводе новым гендиректором «Газпром трансгаз Югорска» назначили Алексея Кшесинского. После вступления в должность руководитель начал смену команды. Евгений Лукин стал заместителем генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» по ремонту и капитальному строительству Фото: официальный сайт ООО «Газпром трансгаз Югорск» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» Алексей Кшесинский назначил нового заместителя по ремонту и капитальному строительству. На официальном сайте предприятия указано, что эту должность занял Евгений Лукин. «Евгений Сергеевич Лукин — с ноября 2023 года заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО „Газпром трансгаз Югорск“. До этого работал в ООО „Газпром трансгаз Волгоград“», — указано на сайте. По информации на сайте компании, Лукин родом из Екатеринбурга (в 1980-х годах — Свердловска). Геофизик по образованию, он начал свой профессиональный путь в ХМАО: в филиале сургутской геофизической экспедиции АО «ПГО „Тюменьпромгеофизика“». В 2008-м пришел в структуру «Газпрома». Трудовая биография Лукина во многом совпадает с послужным списком Кшесинского. Они в одно время работали в компании «Газпром трансгаз Екатеринбург», затем один за другим перешли в «Газпром трансгаз Волгоград». На предприятиях Лукин занимал позиции замначальника инженерно-технического центра, затем начальника технического отдела, руководил управлением организации восстановления основных фондов. Кшесинский возглавлял линейные производственные управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) в Екатеринбурге и в Волгограде, а потом был главным инженером и первым замом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград». URA.RU направило в компанию «Газпром трансгаз Югорск» запрос с просьбой прокомментировать новое назначение. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что летом после аварии на трубопроводе новым гендиректором «Газпром трансгаз Югорска» назначили Алексея Кшесинского. После вступления в должность руководитель начал смену команды.