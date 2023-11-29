Китайцы купят в Тюмени зерно, нефтехимию и инструмент для бурения

В Тюменскую область с бизнес-миссией прибыла делегация из КНР

29 ноября 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Бизнесмены из КНР намерены найти в Тюмени новых поставщиков и заключить новые контракты Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменскую область в рамках бизнес-миссии прибыла делегация из Китая. Основная цель восточных предпринимателей — найти поставщиков сельхозпродукции, инструментов для бурения и нефтепромысловых химикатов, сообщает в telegram-канале торгово-промышленная палата Тюменской области. «До 1 декабря проходит реверсная бизнес-миссия из Китайской Народной Республики. С целью импорта продукции из Тюменской области прибыли представители китайских компаний, связанных с бурением, производством промысловой нефтехимии, агропромышленным комплексом и лесной промышленностью», — говорится в сообщении. Бизнес-миссия проходит в рамках Тюменского экспортного форума, который состоится в областном центре 1 декабря. До этого момента китайская делегация планирует познакомиться с ключевыми производителями региона. Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень наращивает экспортные связи с КНР. В ноябре состоялась отправка из области первой промышленной партии важного агропромышленного сырья.

В Тюменскую область в рамках бизнес-миссии прибыла делегация из Китая. Основная цель восточных предпринимателей — найти поставщиков сельхозпродукции, инструментов для бурения и нефтепромысловых химикатов, сообщает в telegram-канале торгово-промышленная палата Тюменской области. «До 1 декабря проходит реверсная бизнес-миссия из Китайской Народной Республики. С целью импорта продукции из Тюменской области прибыли представители китайских компаний, связанных с бурением, производством промысловой нефтехимии, агропромышленным комплексом и лесной промышленностью», — говорится в сообщении. Бизнес-миссия проходит в рамках Тюменского экспортного форума, который состоится в областном центре 1 декабря. До этого момента китайская делегация планирует познакомиться с ключевыми производителями региона. Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень наращивает экспортные связи с КНР. В ноябре состоялась отправка из области первой промышленной партии важного агропромышленного сырья.