Китайцы купят в Тюмени зерно, нефтехимию и инструмент для бурения

В Тюменскую область в рамках бизнес-миссии прибыла делегация из Китая. Основная цель восточных предпринимателей — найти поставщиков сельхозпродукции, инструментов для бурения и нефтепромысловых химикатов, сообщает в telegram-канале торгово-промышленная палата Тюменской области.
«До 1 декабря проходит реверсная бизнес-миссия из Китайской Народной Республики. С целью импорта продукции из Тюменской области прибыли представители китайских компаний, связанных с бурением, производством промысловой нефтехимии, агропромышленным комплексом и лесной промышленностью», — говорится в сообщении.
Бизнес-миссия проходит в рамках Тюменского экспортного форума, который состоится в областном центре 1 декабря. До этого момента китайская делегация планирует познакомиться с ключевыми производителями региона.
Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень наращивает экспортные связи с КНР. В ноябре состоялась отправка из области первой промышленной партии важного агропромышленного сырья.
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