В Сургуте раскупили билеты на предпоказ нового мультфильма Миядзаки

29 ноября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Сургут стал единственным городом в ХМАО, где организовали предпоказ нового аниме «Мальчик и птица» Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) раскупили билеты на предпоказ нового анимационного фильма японского мультипликатора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Предпоказ в городе состоится 3 декабря, а официальная премьера картины в России запланирована на 7 декабря. Информация об этом размещена на сайте кинотеатра «Синема Парк». «Мальчик Махито сильно тоскует по матери, которая загадочным образом исчезла во время сильного пожара в Токио. Махито перебирается с отцом в небольшой город и однажды на прогулке по окрестностям встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны», — говорится в афише. На момент публикации новости почти все билеты на сеанс оказались раскуплены.



Сургут стал единственным городом в ХМАО, где организовали предпоказ аниме «Мальчик и птица». В кинотеатрах других городах округа пока что нет информации, выйдет ли премьера в прокат.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте и Нижневартовске раскупили билеты на показ фильма «Аватар 2: Путь воды». Это несмотря на то, что стоимость сеансов оказалась дороже в сравнении с другими.

Жители Сургута (ХМАО) раскупили билеты на предпоказ нового анимационного фильма японского мультипликатора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Предпоказ в городе состоится 3 декабря, а официальная премьера картины в России запланирована на 7 декабря. Информация об этом размещена на сайте кинотеатра «Синема Парк». «Мальчик Махито сильно тоскует по матери, которая загадочным образом исчезла во время сильного пожара в Токио. Махито перебирается с отцом в небольшой город и однажды на прогулке по окрестностям встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны», — говорится в афише. На момент публикации новости почти все билеты на сеанс оказались раскуплены. Сургут стал единственным городом в ХМАО, где организовали предпоказ аниме «Мальчик и птица». В кинотеатрах других городах округа пока что нет информации, выйдет ли премьера в прокат. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте и Нижневартовске раскупили билеты на показ фильма «Аватар 2: Путь воды». Это несмотря на то, что стоимость сеансов оказалась дороже в сравнении с другими.