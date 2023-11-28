28 ноября 2023

В Сургуте раскупили билеты на предпоказ нового мультфильма Миядзаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Творческое пространство в кинотеатре "Заря". Екатеринбург, кинотеатр заря, заря кинотеатр
Сургут стал единственным городом в ХМАО, где организовали предпоказ нового аниме «Мальчик и птица» Фото:

Жители Сургута (ХМАО) раскупили билеты на предпоказ нового анимационного фильма японского мультипликатора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Предпоказ в городе состоится 3 декабря, а официальная премьера картины в России запланирована на 7 декабря. Информация об этом размещена на сайте кинотеатра «Синема Парк».

«Мальчик Махито сильно тоскует по матери, которая загадочным образом исчезла во время сильного пожара в Токио. Махито перебирается с отцом в небольшой город и однажды на прогулке по окрестностям встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны», — говорится в афише. На момент публикации новости почти все билеты на сеанс оказались раскуплены.

Сургут стал единственным городом в ХМАО, где организовали предпоказ аниме «Мальчик и птица». В кинотеатрах других городах округа пока что нет информации, выйдет ли премьера в прокат.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте и Нижневартовске раскупили билеты на показ фильма «Аватар 2: Путь воды». Это несмотря на то, что стоимость сеансов оказалась дороже в сравнении с другими.

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Жители Сургута (ХМАО) раскупили билеты на предпоказ нового анимационного фильма японского мультипликатора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Предпоказ в городе состоится 3 декабря, а официальная премьера картины в России запланирована на 7 декабря. Информация об этом размещена на сайте кинотеатра «Синема Парк». «Мальчик Махито сильно тоскует по матери, которая загадочным образом исчезла во время сильного пожара в Токио. Махито перебирается с отцом в небольшой город и однажды на прогулке по окрестностям встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны», — говорится в афише. На момент публикации новости почти все билеты на сеанс оказались раскуплены. Сургут стал единственным городом в ХМАО, где организовали предпоказ аниме «Мальчик и птица». В кинотеатрах других городах округа пока что нет информации, выйдет ли премьера в прокат. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте и Нижневартовске раскупили билеты на показ фильма «Аватар 2: Путь воды». Это несмотря на то, что стоимость сеансов оказалась дороже в сравнении с другими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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