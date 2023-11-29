В Миньяре ответили на претензии жителей о краже елки

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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, елка, игрушки, новогодние украшения, шары, новый год, елочка, праздник
Елка была спилена в результате санитарной рубки Фото:

Главная елка города Миньяра Челябинской области не была украдена, ее спилили в ходе заявки по санитарной вырубке кустов и деревьев. Об этом URA.RU сообщили источники.

«Заявка на санитарную рубку деревьев и кустарников поступила в администрацию Миньяра 18 сентября. Дерево было включено в список. При подготовке к работам выяснилось, что ель подходит по размерам ствола и эстетическому виду для установки на площади, поэтому было принято такое решение», — сообщил URA.RU источник.

Кроме того, садовый участок, где находилось дерево, не был должным образом оформлен наследниками, собственник и границы у него отсутствовали. Рабочие увидели только разрушенные постройки и заброшенный участок.

Ранее владелица садового участка обвинила чиновников в краже у нее ели, установленной на площади к Новому году. Жители региона потребовали компенсацию за спиленное дерево. URA.RU направило запрос главе администрации города Миньяра Гюзель Сибагатулиной. Чиновник пообещала предоставить официальный ответ в ближайшее время.

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Главная елка города Миньяра Челябинской области не была украдена, ее спилили в ходе заявки по санитарной вырубке кустов и деревьев. Об этом URA.RU сообщили источники. «Заявка на санитарную рубку деревьев и кустарников поступила в администрацию Миньяра 18 сентября. Дерево было включено в список. При подготовке к работам выяснилось, что ель подходит по размерам ствола и эстетическому виду для установки на площади, поэтому было принято такое решение», — сообщил URA.RU источник. Кроме того, садовый участок, где находилось дерево, не был должным образом оформлен наследниками, собственник и границы у него отсутствовали. Рабочие увидели только разрушенные постройки и заброшенный участок. Ранее владелица садового участка обвинила чиновников в краже у нее ели, установленной на площади к Новому году. Жители региона потребовали компенсацию за спиленное дерево. URA.RU направило запрос главе администрации города Миньяра Гюзель Сибагатулиной. Чиновник пообещала предоставить официальный ответ в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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