ОНФ уличил бизнесменов ХМАО во взвинчивании цен на газ

29 ноября 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Общественники пожаловались на скачок стоимости топлива на заправках Фото: Денис Моргунов © URA.RU Общероссийский народный фронт пожаловался в окружное управление ФАС на резкий скачек стоимости газомоторного топлива в Ханты-Мансийске. За три месяца цены на заправках выросли на семь рублей, сообщил URA.RU эксперт югорского ОНФ Евгений Печерица. «В ходе проведения очередного мониторинга изменения цен на топливо в границах Ханты-Мансийска установлено резкое повышение стоимости (на семь рублей) за литр газомоторного топлива», — сообщили агентству общественники. Они утверждают, что рост стоимости произошел с сентября по конец ноября. По словам общественников, стоимость литра газомоторного топлива выросла с 19 до 26 рублей. Свое обращение они направили в окружное управление антимонопольной службы. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в югорском ФАС. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС наказала алкомаркет в ХМАО. Магазин разливных напитков продвигал продукцию с помощью вызывающей рекламы с образом девушки с пивом.

Общероссийский народный фронт пожаловался в окружное управление ФАС на резкий скачек стоимости газомоторного топлива в Ханты-Мансийске. За три месяца цены на заправках выросли на семь рублей, сообщил URA.RU эксперт югорского ОНФ Евгений Печерица. «В ходе проведения очередного мониторинга изменения цен на топливо в границах Ханты-Мансийска установлено резкое повышение стоимости (на семь рублей) за литр газомоторного топлива», — сообщили агентству общественники. Они утверждают, что рост стоимости произошел с сентября по конец ноября. По словам общественников, стоимость литра газомоторного топлива выросла с 19 до 26 рублей. Свое обращение они направили в окружное управление антимонопольной службы. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в югорском ФАС. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС наказала алкомаркет в ХМАО. Магазин разливных напитков продвигал продукцию с помощью вызывающей рекламы с образом девушки с пивом.