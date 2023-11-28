28 ноября 2023

ОНФ уличил бизнесменов ХМАО во взвинчивании цен на газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественники пожаловались на скачок стоимости топлива на заправках Фото:

Общероссийский народный фронт пожаловался в окружное управление ФАС на резкий скачек стоимости газомоторного топлива в Ханты-Мансийске. За три месяца цены на заправках выросли на семь рублей, сообщил URA.RU эксперт югорского ОНФ Евгений Печерица.

«В ходе проведения очередного мониторинга изменения цен на топливо в границах Ханты-Мансийска установлено резкое повышение стоимости (на семь рублей) за литр газомоторного топлива», — сообщили агентству общественники. Они утверждают, что рост стоимости произошел с сентября по конец ноября.

По словам общественников, стоимость литра газомоторного топлива выросла с 19 до 26 рублей. Свое обращение они направили в окружное управление антимонопольной службы. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в югорском ФАС. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС наказала алкомаркет в ХМАО. Магазин разливных напитков продвигал продукцию с помощью вызывающей рекламы с образом девушки с пивом.

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Общероссийский народный фронт пожаловался в окружное управление ФАС на резкий скачек стоимости газомоторного топлива в Ханты-Мансийске. За три месяца цены на заправках выросли на семь рублей, сообщил URA.RU эксперт югорского ОНФ Евгений Печерица. «В ходе проведения очередного мониторинга изменения цен на топливо в границах Ханты-Мансийска установлено резкое повышение стоимости (на семь рублей) за литр газомоторного топлива», — сообщили агентству общественники. Они утверждают, что рост стоимости произошел с сентября по конец ноября. По словам общественников, стоимость литра газомоторного топлива выросла с 19 до 26 рублей. Свое обращение они направили в окружное управление антимонопольной службы. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в югорском ФАС. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС наказала алкомаркет в ХМАО. Магазин разливных напитков продвигал продукцию с помощью вызывающей рекламы с образом девушки с пивом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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