Какую компенсацию можно получить за утечку данных

Эксперт института при Минфине Дайнеко: при утечке данных положена компенсация

30 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Компаниям грозят новые штрафы за утечку данных клиентов, сказала Ольга Дайнеко Фото: Владимир Андреев © URA.RU При утечке персональных данных можно получить компенсацию морального вреда и ущерба, который понес потерпевший. Об этом в беседе с URA.RU сообщила эксперт Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. В открытый доступ 27 ноября попали личные данные 1,7 млн посетителей чемпионата мира 2018 года. Достоянием сетей стали фамилии, имена, отчества болельщиков, серии и номера их паспортов, номера телефонов, адресов электронной почты и даты рождения. Какую компенсацию можно получить Новость по теме Россия начала борьбу за цифровые права граждан. Законы, которые защитят вас в интернете «Чтобы пострадавшим получить компенсацию за утечку их данных, придется обращаться в суд. Однако судебная практика по подобным возмещениям морального вреда, в том числе по защите неприкосновенности частной жизни, не слишком радует. Компенсации невелики, редко достигают 5000 рублей. Коллективный иск часто невозможен из-за того, что для разрешения спора необходимо рассматривать требования и размер вреда для каждого потерпевшего отдельно», — сказала Ольга Дайнеко. Если утечка данных привела к убыткам, то можно подать иск об их возмещении, отметила собеседница URA.RU. «Размер компенсации индивидуален и зависит от обстоятельств дела. Для этого требуется доказать связь между утечкой данных и ущербом, который человек понес, например, представить документ, подтверждающий факт утечки (копия интернет-страницы, где информация о потерпевшем размещена), свидетельские показания, экспертизы, документы о расходах на восстановление морального/физического здоровья и другое», — объяснила специалист. Какую ответственность несут компании за утечку персональных данных По словам Дайнеко, сейчас в случае утечки организации, которая собирает, обрабатывает и хранит персональные данные, грозит административное наказание. Если это произошло впервые, то штраф будет от 60 до 100 тысяч рублей. При повторном случае — до 500 тысяч рублей. В настоящее время разработан законопроект, который предполагает ужесточение наказания в случае утечки данных, продолжила Дайнеко. «Величина штрафа будет зависеть от масштаба утечки (от трех до 15 млн рублей), а за повторность штрафы будут рассчитываться от объемов годовой выручки компании (до 500 млн рублей). Дороже всего для компании будут стоить утечки биометрических данных (от 15 до 20 млн рублей). Также проект предусматривает штрафы не только для компаний, но и для граждан и должностных лиц. Планируется, что деньги будут взыскивать не только в пользу государства, но и потерпевших», — заключила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При утечке персональных данных можно получить компенсацию морального вреда и ущерба, который понес потерпевший. Об этом в беседе с URA.RU сообщила эксперт Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. В открытый доступ 27 ноября попали личные данные 1,7 млн посетителей чемпионата мира 2018 года. Достоянием сетей стали фамилии, имена, отчества болельщиков, серии и номера их паспортов, номера телефонов, адресов электронной почты и даты рождения. «Чтобы пострадавшим получить компенсацию за утечку их данных, придется обращаться в суд. Однако судебная практика по подобным возмещениям морального вреда, в том числе по защите неприкосновенности частной жизни, не слишком радует. Компенсации невелики, редко достигают 5000 рублей. Коллективный иск часто невозможен из-за того, что для разрешения спора необходимо рассматривать требования и размер вреда для каждого потерпевшего отдельно», — сказала Ольга Дайнеко. Если утечка данных привела к убыткам, то можно подать иск об их возмещении, отметила собеседница URA.RU. «Размер компенсации индивидуален и зависит от обстоятельств дела. Для этого требуется доказать связь между утечкой данных и ущербом, который человек понес, например, представить документ, подтверждающий факт утечки (копия интернет-страницы, где информация о потерпевшем размещена), свидетельские показания, экспертизы, документы о расходах на восстановление морального/физического здоровья и другое», — объяснила специалист. По словам Дайнеко, сейчас в случае утечки организации, которая собирает, обрабатывает и хранит персональные данные, грозит административное наказание. Если это произошло впервые, то штраф будет от 60 до 100 тысяч рублей. При повторном случае — до 500 тысяч рублей. В настоящее время разработан законопроект, который предполагает ужесточение наказания в случае утечки данных, продолжила Дайнеко. «Величина штрафа будет зависеть от масштаба утечки (от трех до 15 млн рублей), а за повторность штрафы будут рассчитываться от объемов годовой выручки компании (до 500 млн рублей). Дороже всего для компании будут стоить утечки биометрических данных (от 15 до 20 млн рублей). Также проект предусматривает штрафы не только для компаний, но и для граждан и должностных лиц. Планируется, что деньги будут взыскивать не только в пользу государства, но и потерпевших», — заключила эксперт.