Россия в 2021 году приняла несколько ключевых законов для защиты цифровых прав граждан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россия в 2021 году приняла сразу несколько ключевых законопроектов для защиты цифровых прав граждан. Отечественная практика в данной сфере полностью отражает общемировой тренд, которому следуют все ведущие страны.

1 февраля в России вступил в силу законопроект, направленный на борьбу с фейками и запрещенным контентом в социальных сетях. Теперь соцсети должны самостоятельно блокировать материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних; информацией, склоняющей детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий; рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Новый законопроект уже привел к большим оборотным штрафам для Google и Facebook, которые не стали удалять запрещенный контент и нарушили правила ограничения доступа к запрещенной информации.

С 1 марта россияне в законодательном порядке могут требовать удаления своих персональных данных со страниц интернет-ресурсов. Закон направлен на борьбу со сбором конфиденциальной информации в интернете и ее дальнейшим распространением в различных неправомерных целях. Автор законопроекта депутат Антон Горелкин отметил, что новый закон позволит российским пользователям полностью контролировать распространение своих персональных данных.

С 1 апреля на все смартфоны, ноутбуки, компьютеры и планшеты, продаваемые на территории России, требуется устанавливать отечественное программное обеспечение (ПО). Данный шаг является частью политики импортозамещения и продвигает отечественную IT-индустрию. Закон также направлен на борьбу с монополизацией программных продуктов зарубежными IT-гигантами.

С 30 апреля производители рекламы в интернете также обязаны публиковать социальную рекламу. В Минцифры РФ начали назначать специальных операторов из числа некоммерческих организаций, которые собирают информацию об объемах и формате рекламы, размещенной в интернете. На основании этих данных операторы предлагают различным интернет-ресурсам размещать социально значимую рекламу.

15 июня в Госдуме РФ начали рассматривать законопроект о новых способах борьбы с пиратским контентом в интернете. Предполагается, что Роскомнадзор будет вести реестр интернет-страниц с контентом, нарушающим авторские права. Страницы, которые окажутся в базе данных Роскомнадзора, будут удаляться из всех поисковиков в течение шести часов.

1 июля был принят закон о так называемом «приземлении» иностранных интернет-гигантов. Теперь все иностранные интернет-ресурсы с суточной аудиторией более 500 тысяч человек обязаны открыть в России свое официальное представительство. За невыполнение этого требования полагаются штраф и блокировка на территории РФ.

1 сентября в России был образован Альянс по защите детей в цифровой среде, который позволит IT-компаниям создать эффективные инструменты для противодействия цифровым угрозам для детей. Директор регионального общественного центра интернет-технологий Рустам Сагдатулин выразил надежду, что в ближайшее время к альянсу присоединятся и иностранные IT-гиганты.

Ранее в ходе своей итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что «все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам». Так он ответил на вопрос о защите детей от потенциально опасного контента. Российский лидер подчеркнул, что работа с мировыми IT-платформами в этом направлении будет продолжена, чтобы «они подчинялись нашему законодательству».