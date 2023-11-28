28 ноября 2023

Пермские таксисты теряют премии из-за ошибок «Яндекса»

© Служба новостей «URA.RU»
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Агрегатор рассылает таксистам неверные сообщения Фото:

Пермские таксисты, сотрудничающие с агрегатором «Яндекс Go», жалуются на невыплату премий. Сервис обещает повысить доход водителя за выполнение целей, но затем отменяет свои условия. Об этом рассказали водители в группе «Таксисты Перми» в соцсети «ВКонтакте».

«Опять „Яндекс“ обманывает. Агрегатор прислал цели на четыре недели. За выполнение обещали заплатить 6 тысяч рублей дополнительно к зарплате. Спустя неделю цели пропали. В службе поддержки сервиса сказали, что сообщение с целями и оплатой за их выполнение разослали по ошибке», — рассказал один из пермских таксистов.

Он добавил, что в службе поддержки «Яндекса» извинились за ошибку. Другие водители подтвердили, что подобное сообщение пришло многим, но обещанную доплату за выполнение целей никто из них не получил. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекс Go». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка решила проверить, можно ли заработать за день в такси 10 тысяч рублей. Для этого девушка устроилась в «Яндекс» на несколько дней.

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Пермские таксисты, сотрудничающие с агрегатором «Яндекс Go», жалуются на невыплату премий. Сервис обещает повысить доход водителя за выполнение целей, но затем отменяет свои условия. Об этом рассказали водители в группе «Таксисты Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Опять „Яндекс“ обманывает. Агрегатор прислал цели на четыре недели. За выполнение обещали заплатить 6 тысяч рублей дополнительно к зарплате. Спустя неделю цели пропали. В службе поддержки сервиса сказали, что сообщение с целями и оплатой за их выполнение разослали по ошибке», — рассказал один из пермских таксистов. Он добавил, что в службе поддержки «Яндекса» извинились за ошибку. Другие водители подтвердили, что подобное сообщение пришло многим, но обещанную доплату за выполнение целей никто из них не получил. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекс Go». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказало, что пермячка решила проверить, можно ли заработать за день в такси 10 тысяч рублей. Для этого девушка устроилась в «Яндекс» на несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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