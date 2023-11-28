В ЯНАО выросли цены на рыбу, картофель и яблоки

29 ноября 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

В ЯНАО отмечен рост цен на яйца, мороженую рыбу, яблоки и вермишель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За неделю с 20 по 26 ноября 2023 года в ЯНАО отмечен рост цен на яйца, мороженую рыбу, яблоки и вермишель. Всего, по данным, опубликованным на сайте окружного департамента экономики, цены выросли на 16 наименований продуктов питания. «Причиной изменения стоимости продовольственных товаров является изменение закупочных цен у поставщиков и оптовых продавцов, удорожание транспортных услуг», — отмечают в департаменте экономики. В среднем повышение цен за неделю составило 0,7 процента, снижение — 0,4 процента. Анализ средних розничных цен на отдельные виды продовольствия показал: десяток яиц в период с 20 ноября в среднем подорожал со 115,66 до 119,45 рубля (на 3,3 процента), неразделанная мороженая рыба — с 208,46 до 212,39 рубля (на 1,9 процента), яблоки — с 168,21 до 170,20 рубля (на 1,2 процента). Также в среднем на два рубля выросла стоимость риса и вермишели. Отмечается также снижение цены на девять видов продуктов питания. Средняя стоимость картофеля снизилась на 1,3 процента и составила 44, 22 рубля. Менее заметно подешевели морковь, творог и лук репчатый. Стабильной в продуктовых магазинах остается стоимость на некоторые сорта свинины и баранины, пшеничного и ржаного хлеба. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с начала года стоимость куриных яиц выросла на 41%. Жители села Аксарка Приуральского района массово жалуются на рост цен на продукты в местных магазинах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За неделю с 20 по 26 ноября 2023 года в ЯНАО отмечен рост цен на яйца, мороженую рыбу, яблоки и вермишель. Всего, по данным, опубликованным на сайте окружного департамента экономики, цены выросли на 16 наименований продуктов питания. «Причиной изменения стоимости продовольственных товаров является изменение закупочных цен у поставщиков и оптовых продавцов, удорожание транспортных услуг», — отмечают в департаменте экономики. В среднем повышение цен за неделю составило 0,7 процента, снижение — 0,4 процента. Анализ средних розничных цен на отдельные виды продовольствия показал: десяток яиц в период с 20 ноября в среднем подорожал со 115,66 до 119,45 рубля (на 3,3 процента), неразделанная мороженая рыба — с 208,46 до 212,39 рубля (на 1,9 процента), яблоки — с 168,21 до 170,20 рубля (на 1,2 процента). Также в среднем на два рубля выросла стоимость риса и вермишели. Отмечается также снижение цены на девять видов продуктов питания. Средняя стоимость картофеля снизилась на 1,3 процента и составила 44, 22 рубля. Менее заметно подешевели морковь, творог и лук репчатый. Стабильной в продуктовых магазинах остается стоимость на некоторые сорта свинины и баранины, пшеничного и ржаного хлеба. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с начала года стоимость куриных яиц выросла на 41%. Жители села Аксарка Приуральского района массово жалуются на рост цен на продукты в местных магазинах.