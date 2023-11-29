Россия и Белоруссия подписали ряд важных документов

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, флаг россии, флаг белоруссии, союзное государство
Россия и Беларусь подписали ряд документов, подписанных Советом министров Союзного государства Фото:

Премьер-министры РФ и республики Беларусь Михаил Мишустин и Роман Головченко в Москве провели 53-е заседание Совета министров Союзного государства. В ходе него стороны рассмотрели выполнение ключевых договоренностей между странами, а также подписали ряд важных документов. URA.RU публикует основных из них.

«Близится к завершению работа над основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми союзными программами. Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024—2026 годов [между странами]», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства РФ. Там отмечены основные документы, подписанные Советом министров Союзного государства, куда входят Россия и Беларусь:

  • постановление «О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2022—2026 годах Концепции миграционной политики»;
  • резолюция «Об организации празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»;
  • резолюция «О проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию с момента создания Союзного государства»;
  • резолюция «О задачах по реализации Стратегии научно-технологического развития до 2035 года»;
  • резолюция «О совершенствовании практики подготовки специалистов в сфере высоких технологий»;
  • постановление «О программе „Модернизация объектов тылового обеспечения на 2023—2027 год“;
  • постановление „О мероприятии по оказанию гуманитарной помощи из бюджета Союзного государства учащимся и образовательным организациям на территории Донбасса.

В начале ноября Госдума также утвердила законопроект о ратификации договора, по которому Россия и Белоруссия смогут вмести обучать военных. Президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко поддерживают партнерские взаимоотношения.

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Премьер-министры РФ и республики Беларусь Михаил Мишустин и Роман Головченко в Москве провели 53-е заседание Совета министров Союзного государства. В ходе него стороны рассмотрели выполнение ключевых договоренностей между странами, а также подписали ряд важных документов. URA.RU публикует основных из них. «Близится к завершению работа над основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми союзными программами. Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024—2026 годов [между странами]», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства РФ. Там отмечены основные документы, подписанные Советом министров Союзного государства, куда входят Россия и Беларусь: В начале ноября Госдума также утвердила законопроект о ратификации договора, по которому Россия и Белоруссия смогут вмести обучать военных. Президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко поддерживают партнерские взаимоотношения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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