Россия и Белоруссия подписали ряд важных документов

Премьер-министры РФ и республики Беларусь Михаил Мишустин и Роман Головченко в Москве провели 53-е заседание Совета министров Союзного государства. В ходе него стороны рассмотрели выполнение ключевых договоренностей между странами, а также подписали ряд важных документов. URA.RU публикует основных из них.
«Близится к завершению работа над основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми союзными программами. Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024—2026 годов [между странами]», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания. Его слова
- постановление «О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2022—2026 годах Концепции миграционной политики»;
- резолюция «Об организации празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»;
- резолюция «О проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию с момента создания Союзного государства»;
- резолюция «О задачах по реализации Стратегии научно-технологического развития до 2035 года»;
- резолюция «О совершенствовании практики подготовки специалистов в сфере высоких технологий»;
- постановление «О программе „Модернизация объектов тылового обеспечения на 2023—2027 год“;
- постановление „О мероприятии по оказанию гуманитарной помощи из бюджета Союзного государства учащимся и образовательным организациям на территории Донбасса.
В начале ноября Госдума также утвердила законопроект о ратификации договора, по которому Россия и Белоруссия смогут вмести обучать военных. Президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко поддерживают партнерские взаимоотношения.
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