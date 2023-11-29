Россия и Белоруссия подписали ряд важных документов

29 ноября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Россия и Беларусь подписали ряд документов, подписанных Советом министров Союзного государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министры РФ и республики Беларусь Михаил Мишустин и Роман Головченко в Москве провели 53-е заседание Совета министров Союзного государства. В ходе него стороны рассмотрели выполнение ключевых договоренностей между странами, а также подписали ряд важных документов. URA.RU публикует основных из них. «Близится к завершению работа над основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми союзными программами. Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024—2026 годов [между странами]», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства РФ. Там отмечены основные документы, подписанные Советом министров Союзного государства, куда входят Россия и Беларусь: постановление «О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2022—2026 годах Концепции миграционной политики»;

резолюция «Об организации празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»;

резолюция «О проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию с момента создания Союзного государства»;

резолюция «О задачах по реализации Стратегии научно-технологического развития до 2035 года»;

резолюция «О совершенствовании практики подготовки специалистов в сфере высоких технологий»;

постановление «О программе „Модернизация объектов тылового обеспечения на 2023—2027 год“;

постановление „О мероприятии по оказанию гуманитарной помощи из бюджета Союзного государства учащимся и образовательным организациям на территории Донбасса. В начале ноября Госдума также утвердила законопроект о ратификации договора, по которому Россия и Белоруссия смогут вмести обучать военных. Президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко поддерживают партнерские взаимоотношения.

Премьер-министры РФ и республики Беларусь Михаил Мишустин и Роман Головченко в Москве провели 53-е заседание Совета министров Союзного государства. В ходе него стороны рассмотрели выполнение ключевых договоренностей между странами, а также подписали ряд важных документов. URA.RU публикует основных из них. «Близится к завершению работа над основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми союзными программами. Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024—2026 годов [между странами]», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства РФ. Там отмечены основные документы, подписанные Советом министров Союзного государства, куда входят Россия и Беларусь: В начале ноября Госдума также утвердила законопроект о ратификации договора, по которому Россия и Белоруссия смогут вмести обучать военных. Президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко поддерживают партнерские взаимоотношения.