Россия и Беларусь будут вместе готовить военных

Комитет Госдумы РФ утвердил ратификацию договора по военным РФ и Белоруссии
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Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, военная техника, оружие, грязь, военнослужащие, пасмурная погода, дождь, полигон, солдат, боевые учения
Согласно документу, военные двух стран смогут проходить совместное обучение Фото:

Комитет Госдумы РФ утвердил законопроект о ратификации договора, по которому Россия и Белоруссия смогут вмести обучать военных. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Комитет решил утвердить заключение на законопроект «О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Белоруссии», — написал Андрей Картаполов в своем telegram-канале. Он отметил, что договор между странами был подписан еще в марте 2023 года. Однако документ так и не был ратифицирован.

Документ разрешает России и Белоруссии отправлять друг другу военных для обучения. Также это направлено на повышение боевого слаживания. Картаполов отметил, что совместная подготовка военных отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва и Минск планируют создать учебно-боевые центры для этих целей. Секретарь Совбеза Белоруси Александр Вольфович отмечал, что в основные задачи союзной армии входит сдерживание Запада.

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Комитет Госдумы РФ утвердил законопроект о ратификации договора, по которому Россия и Белоруссия смогут вмести обучать военных. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Комитет решил утвердить заключение на законопроект «О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Белоруссии», — написал Андрей Картаполов в своем telegram-канале. Он отметил, что договор между странами был подписан еще в марте 2023 года. Однако документ так и не был ратифицирован. Документ разрешает России и Белоруссии отправлять друг другу военных для обучения. Также это направлено на повышение боевого слаживания. Картаполов отметил, что совместная подготовка военных отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе. Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва и Минск планируют создать учебно-боевые центры для этих целей. Секретарь Совбеза Белоруси Александр Вольфович отмечал, что в основные задачи союзной армии входит сдерживание Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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