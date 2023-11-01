Россия и Беларусь будут вместе готовить военных

Комитет Госдумы РФ утвердил законопроект о ратификации договора, по которому Россия и Белоруссия смогут вмести обучать военных. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Комитет решил утвердить заключение на законопроект «О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Белоруссии», — написал Андрей Картаполов в своем telegram-канале. Он отметил, что договор между странами был подписан еще в марте 2023 года. Однако документ так и не был ратифицирован.
Документ разрешает России и Белоруссии отправлять друг другу военных для обучения. Также это направлено на повышение боевого слаживания. Картаполов отметил, что совместная подготовка военных отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе.
Комитет Госдумы РФ утвердил законопроект о ратификации договора, по которому Россия и Белоруссия смогут вмести обучать военных. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Комитет решил утвердить заключение на законопроект «О ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Белоруссии», — написал Андрей Картаполов в своем telegram-канале. Он отметил, что договор между странами был подписан еще в марте 2023 года. Однако документ так и не был ратифицирован. Документ разрешает России и Белоруссии отправлять друг другу военных для обучения. Также это направлено на повышение боевого слаживания. Картаполов отметил, что совместная подготовка военных отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе. Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва и Минск планируют создать учебно-боевые центры для этих целей. Секретарь Совбеза Белоруси Александр Вольфович отмечал, что в основные задачи союзной армии входит сдерживание Запада.