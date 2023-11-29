У тюменцев стали чаще находить рак

В Тюменской области за три года на 11% вырос показатель выявления онкобольных

29 ноября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Рост статистики объясняют увеличением числа скринингов Фото: Александр Мамаев © URA.RU За последние три года в Тюменской области на 11% вырос показатель выявленных случаев онкологии у населения. Об этом в ходе прямого эфира рассказал губернатор Александр Моор. «Темп прироста заболевания [онкологии] в 2023 году по сравнению с 2020-м составил всего 11%. Специалисты связывают это повышение с увеличением охвата населения скрининговыми исследованиями», — заявил губернатор во время прямого эфира. По словам главы региона, за три года почти в два раза больше женщин прошли осмотры в кабинетах раннего выявления заболеваний. Число проведенных маммологических скринингов и проведенных томографий также выросло в два раза.

За последние три года в Тюменской области на 11% вырос показатель выявленных случаев онкологии у населения. Об этом в ходе прямого эфира рассказал губернатор Александр Моор. «Темп прироста заболевания [онкологии] в 2023 году по сравнению с 2020-м составил всего 11%. Специалисты связывают это повышение с увеличением охвата населения скрининговыми исследованиями», — заявил губернатор во время прямого эфира. По словам главы региона, за три года почти в два раза больше женщин прошли осмотры в кабинетах раннего выявления заболеваний. Число проведенных маммологических скринингов и проведенных томографий также выросло в два раза.