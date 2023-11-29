У тюменцев стали чаще находить рак

В Тюменской области за три года на 11% вырос показатель выявления онкобольных
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Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, диагностика, мозг человека, томография, онкология, рак, томограмма
Рост статистики объясняют увеличением числа скринингов Фото:

За последние три года в Тюменской области на 11% вырос показатель выявленных случаев онкологии у населения. Об этом в ходе прямого эфира рассказал губернатор Александр Моор.

«Темп прироста заболевания [онкологии] в 2023 году по сравнению с 2020-м составил всего 11%. Специалисты связывают это повышение с увеличением охвата населения скрининговыми исследованиями», — заявил губернатор во время прямого эфира.

По словам главы региона, за три года почти в два раза больше женщин прошли осмотры в кабинетах раннего выявления заболеваний. Число проведенных маммологических скринингов и проведенных томографий также выросло в два раза.

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За последние три года в Тюменской области на 11% вырос показатель выявленных случаев онкологии у населения. Об этом в ходе прямого эфира рассказал губернатор Александр Моор. «Темп прироста заболевания [онкологии] в 2023 году по сравнению с 2020-м составил всего 11%. Специалисты связывают это повышение с увеличением охвата населения скрининговыми исследованиями», — заявил губернатор во время прямого эфира. По словам главы региона, за три года почти в два раза больше женщин прошли осмотры в кабинетах раннего выявления заболеваний. Число проведенных маммологических скринингов и проведенных томографий также выросло в два раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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