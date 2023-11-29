В Тюмени расширят улицу Запольную

29 ноября 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Участок улицы расширят с четырех до шести полос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени расширят дорогу до шести полос на улице Запольной. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор региона Александр Моор, отвечая на вопросы жителей. «У нас разработан проект по увеличению этого участка улицы с четырех до шести полос. В следующем году мы будем заниматься выкупом и изъятием земельных участков и строений, которые попадают в полосу отвода дороги. И в 2025—2026 годах выполним работы по расширению этого участка дороги», — рассказал глава региона. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возле ТРЦ «Сити Молл» расширят дорогу на улице Тимофея Чаркова. Здесь жители микрорайона Звездный городок жаловались на постоянные пробки.

В Тюмени расширят дорогу до шести полос на улице Запольной. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор региона Александр Моор, отвечая на вопросы жителей. «У нас разработан проект по увеличению этого участка улицы с четырех до шести полос. В следующем году мы будем заниматься выкупом и изъятием земельных участков и строений, которые попадают в полосу отвода дороги. И в 2025—2026 годах выполним работы по расширению этого участка дороги», — рассказал глава региона. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возле ТРЦ «Сити Молл» расширят дорогу на улице Тимофея Чаркова. Здесь жители микрорайона Звездный городок жаловались на постоянные пробки.