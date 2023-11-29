В Тюмени расширят улицу Запольную

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и Наталья Котова осматривают новый Ленинградский мост. Челябинск , разметка, асфальт, ленинградский мост, дорога, проспект победы
Участок улицы расширят с четырех до шести полос Фото:

В Тюмени расширят дорогу до шести полос на улице Запольной. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор региона Александр Моор, отвечая на вопросы жителей.

«У нас разработан проект по увеличению этого участка улицы с четырех до шести полос. В следующем году мы будем заниматься выкупом и изъятием земельных участков и строений, которые попадают в полосу отвода дороги. И в 2025—2026 годах выполним работы по расширению этого участка дороги», — рассказал глава региона.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возле ТРЦ «Сити Молл» расширят дорогу на улице Тимофея Чаркова. Здесь жители микрорайона Звездный городок жаловались на постоянные пробки.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени расширят дорогу до шести полос на улице Запольной. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор региона Александр Моор, отвечая на вопросы жителей. «У нас разработан проект по увеличению этого участка улицы с четырех до шести полос. В следующем году мы будем заниматься выкупом и изъятием земельных участков и строений, которые попадают в полосу отвода дороги. И в 2025—2026 годах выполним работы по расширению этого участка дороги», — рассказал глава региона. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возле ТРЦ «Сити Молл» расширят дорогу на улице Тимофея Чаркова. Здесь жители микрорайона Звездный городок жаловались на постоянные пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...