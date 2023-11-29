История со спиленной челябинскими властями елкой заинтересовала Собчак

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет, указательный палец вверх
Ксения Собчак жестко прошлась по властям Миньяра Фото:

Российская журналистка Ксения Собчак заинтересовалась историей с елкой, которую администрация Миньяра (Челябинская область) вырубила на частном участке и поставила на центральной площади в рамках подготовки к Новому году. Журналистка хлестко прошлась по местным властям, не стесняясь в выражениях.

«Ну то есть вот мальчик-первоклассник посадил вместе с папой на своем садовом участке елку в честь того, что идет в школу. Вот вся семья там прожила всю жизнь. А вот м***бы какие-то ее срубили и теперь говорят — а мы вам новую посадим», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Журналисты издания «Осторожно Media» также связались с администрацией Миньяра. И получили все тот же исчерпывающий ответ, что власти не знали, что участок — частная собственность. Это выяснилось уже после того, как срубили ель.

Елку, о которой идет речь, выставили на главной площади Миньяра. Местные власти заявили, что это самая красивая елка за последние годы. Затем выяснилось, что новогоднее дерево было спилено на частном участке в одном из садовых товариществ.

О пропаже дерева заявила хозяйка участка, которой сад достался по наследству от умерших родственников. В мэрии сначала сообщили, что елка была спилена в рамках санитарной очистки. Затем в ситуацию вмешался глава района Вадим Сергеев. Он заявил, что хозяйке участка принесут извинения, а на месте срубленного дерева посадят новую елку.

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Российская журналистка Ксения Собчак заинтересовалась историей с елкой, которую администрация Миньяра (Челябинская область) вырубила на частном участке и поставила на центральной площади в рамках подготовки к Новому году. Журналистка хлестко прошлась по местным властям, не стесняясь в выражениях. «Ну то есть вот мальчик-первоклассник посадил вместе с папой на своем садовом участке елку в честь того, что идет в школу. Вот вся семья там прожила всю жизнь. А вот м***бы какие-то ее срубили и теперь говорят — а мы вам новую посадим», — написала Собчак в своем telegram-канале. Журналисты издания «Осторожно Media» также связались с администрацией Миньяра. И получили все тот же исчерпывающий ответ, что власти не знали, что участок — частная собственность. Это выяснилось уже после того, как срубили ель. Елку, о которой идет речь, выставили на главной площади Миньяра. Местные власти заявили, что это самая красивая елка за последние годы. Затем выяснилось, что новогоднее дерево было спилено на частном участке в одном из садовых товариществ. О пропаже дерева заявила хозяйка участка, которой сад достался по наследству от умерших родственников. В мэрии сначала сообщили, что елка была спилена в рамках санитарной очистки. Затем в ситуацию вмешался глава района Вадим Сергеев. Он заявил, что хозяйке участка принесут извинения, а на месте срубленного дерева посадят новую елку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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