Огонь охватил деревянное здание (архивное фото)
На базе отдыха «Морелеса» в Нижнетавдинском районе Тюменской области произошел пожар: загорелось двухэтажное здание. Об этом сообщает противопожарная служба Тюменской области.
«29 ноября отдельный пост № 114 поселка Ключи выехал на пожар по адресу: озеро Ипкуль, база отдыха „Морелеса“. Пожар произошел в двухэтажном деревянном здании размерами 6×6 метров», — сообщили в ведомстве.
По словам спасателей, пострадавших в ЧП нет. Как писало URA.RU, ранее посетители «Морелеса» пожаловались на организацию за то, что на ее территории проводят ритуалы для неоязычников.
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