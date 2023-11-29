На тюменской базе отдыха случился пожар. Фото

В Тюменской области загорелось здание на территории базы отдыха «Морелеса»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар возле базы ОМОН в Екатеринбурге
Огонь охватил деревянное здание (архивное фото) Фото:

На базе отдыха «Морелеса» в Нижнетавдинском районе Тюменской области произошел пожар: загорелось двухэтажное здание. Об этом сообщает противопожарная служба Тюменской области.

«29 ноября отдельный пост № 114 поселка Ключи выехал на пожар по адресу: озеро Ипкуль, база отдыха „Морелеса“. Пожар произошел в двухэтажном деревянном здании размерами 6×6 метров», — сообщили в ведомстве.

По словам спасателей, пострадавших в ЧП нет. Как писало URA.RU, ранее посетители «Морелеса» пожаловались на организацию за то, что на ее территории проводят ритуалы для неоязычников.

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На базе отдыха «Морелеса» в Нижнетавдинском районе Тюменской области произошел пожар: загорелось двухэтажное здание. Об этом сообщает противопожарная служба Тюменской области. «29 ноября отдельный пост № 114 поселка Ключи выехал на пожар по адресу: озеро Ипкуль, база отдыха „Морелеса“. Пожар произошел в двухэтажном деревянном здании размерами 6×6 метров», — сообщили в ведомстве. По словам спасателей, пострадавших в ЧП нет. Как писало URA.RU, ранее посетители «Морелеса» пожаловались на организацию за то, что на ее территории проводят ритуалы для неоязычников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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