На тюменской базе отдыха случился пожар. Фото

В Тюменской области загорелось здание на территории базы отдыха «Морелеса»

29 ноября 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Огонь охватил деревянное здание (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На базе отдыха «Морелеса» в Нижнетавдинском районе Тюменской области произошел пожар: загорелось двухэтажное здание. Об этом сообщает противопожарная служба Тюменской области. «29 ноября отдельный пост № 114 поселка Ключи выехал на пожар по адресу: озеро Ипкуль, база отдыха „Морелеса“. Пожар произошел в двухэтажном деревянном здании размерами 6×6 метров», — сообщили в ведомстве. По словам спасателей, пострадавших в ЧП нет. Как писало URA.RU, ранее посетители «Морелеса» пожаловались на организацию за то, что на ее территории проводят ритуалы для неоязычников. Фото: противопожарная служба Тюменской области, https://t.me/ppsto72

На базе отдыха «Морелеса» в Нижнетавдинском районе Тюменской области произошел пожар: загорелось двухэтажное здание. Об этом сообщает противопожарная служба Тюменской области. «29 ноября отдельный пост № 114 поселка Ключи выехал на пожар по адресу: озеро Ипкуль, база отдыха „Морелеса“. Пожар произошел в двухэтажном деревянном здании размерами 6×6 метров», — сообщили в ведомстве. По словам спасателей, пострадавших в ЧП нет. Как писало URA.RU, ранее посетители «Морелеса» пожаловались на организацию за то, что на ее территории проводят ритуалы для неоязычников.