Верующие тюменцы пожаловались на базу отдыха с неоязычниками

Языческие ритуалы становятся сюрпризом для гостей глэмпинга Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Гости глэмпинга «Морелеса» в Тюмени пожаловались, что на территории базы проводятся ритуалы неоязычников, о которых христиан и мусульман не предупреждают заранее. О ситуации на своем сайте сообщил «Тюменский родительский комитет».

«К нам обратились обеспокоенные родители, по поводу деятельности глэмпинга „Морелеса“. Недовольство вызвано тем, что на территории базы отдыха располагаются особые места, которые можно расценить как культовые или ритуальные, наподобие языческих капищ. Там установлены идол, ритуальные столбы, шесты и прочие атрибуты языческих культов», — сообщает комитет на своем сайте.

По словам туристов, в «Морелеса» постоянно проводятся языческие обряды. Для их приверженцев создана специальная группа «ВКонтакте», где анонсируют события и публикуют фотоотчеты. При этом на сайте и в официальной группе глэмпинга об этом не сказано, из-за чего приезжающие туда гости испытывают неприятные эмоции.

«Глэмпинг — это прикрытие для базы неоязычников, которые регулярно осуществляют здесь культовые действия с участием жрецов. Заранее никто об этом на сайте не предупреждает. Для христиан и мусульман эта информация очень важна. Отдыхать там, где осуществляются культовые языческие действия, христианин не станет», — говорится в одном из отзывов гостей базы отдыха.

Получить оперативный комментарий по ситуации в «Морелеса» не удалось. В компании попросили направить письменный запрос. Ответ ожидается.